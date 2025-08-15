close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Fanzone, generic, 2025

Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'

Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'

Redactie
Max Verstappen, Fanzone, generic, 2025

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen spreekt wel een aardig woordje over de grens. De Nederlander kan zich verstaanbaar maken in het Engels en Duits, spreekt wat Frans, kan Italiaans verstaan en liet onlangs weten dat hij de Spaanse taal, mits het tempo wat lager ligt, ook kan volgen. Daarnaast is hij rustig bezig zijn Portugees bij te spijkeren. Tijdens een stream met Felipe Drugovich deelt de Nederlander de opmerkelijke eerste woorden die hij heeft geleerd.

Verstappen is in zijn vrije tijd vaak achter het stuur van een raceauto te vinden, ook virtueel. De Nederlander is regelmatig actief in iRacing, zowel met Team Redline, dat op competitief niveau meestrijdt om de prijzen, als voor zijn plezier. Zo kruipt de Red Bull-coureur vaak in de simulator. Ook andere Formule 1-coureurs doen daar soms aan mee. Gabriel Bortoleto vertelde onlangs dat hij veel tijd met Verstappen doorbrengt achter het virtuele stuur. Ook Felipe Drugovich, reservecoureur van Aston Martin, kent die hobby. Verstappen nam deel aan een van zijn streams.

Drugovich barst in lachen uit

Terwijl Drugovich nog bezig was met de stream afsluiten en deze nog live stond, liet Verstappen horen welke woorden hij al had geleerd. Drugovich kon zijn lach niet inhouden: "Dat kan hij niet zeggen! De stream staat nog aan, hé maat. Ik ben nog steeds aan het streamen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Aston Martin Felipe Drugovich iRacing

Net binnen

Lewis Hamilton

'Dit zijn de verzoeken van Hamilton aan Ferrari voor Project 678'

  • 13 minuten geleden
Foute boel!

Antonelli wordt 'gered' na ritje met jetski: brandstof van Italiaan op

  • 1 uur geleden
  • 2
Zomerstop

Zo voorkomt de FIA dat teams stiekem doorwerken in de zomerstop | GPFans Special

  • 2 uur geleden
Russell over Hamilton

Russell eerlijk over vertrek Hamilton bij Mercedes: 'Was het voor alle partijen beter?'

  • 2 uur geleden
Hotspot Sardinië

Russell in navolging van Verstappen, Wolff en Antonelli ook op Sardinië aanwezig

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x