Verstappen oefent Portugees en zorgt voor slappe lach: 'Maat, dat moet je niet zeggen'

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen spreekt wel een aardig woordje over de grens. De Nederlander kan zich verstaanbaar maken in het Engels en Duits, spreekt wat Frans, kan Italiaans verstaan en liet onlangs weten dat hij de Spaanse taal, mits het tempo wat lager ligt, ook kan volgen. Daarnaast is hij rustig bezig zijn Portugees bij te spijkeren. Tijdens een stream met Felipe Drugovich deelt de Nederlander de opmerkelijke eerste woorden die hij heeft geleerd.

Verstappen is in zijn vrije tijd vaak achter het stuur van een raceauto te vinden, ook virtueel. De Nederlander is regelmatig actief in iRacing, zowel met Team Redline, dat op competitief niveau meestrijdt om de prijzen, als voor zijn plezier. Zo kruipt de Red Bull-coureur vaak in de simulator. Ook andere Formule 1-coureurs doen daar soms aan mee. Gabriel Bortoleto vertelde onlangs dat hij veel tijd met Verstappen doorbrengt achter het virtuele stuur. Ook Felipe Drugovich, reservecoureur van Aston Martin, kent die hobby. Verstappen nam deel aan een van zijn streams.

Drugovich barst in lachen uit

Terwijl Drugovich nog bezig was met de stream afsluiten en deze nog live stond, liet Verstappen horen welke woorden hij al had geleerd. Drugovich kon zijn lach niet inhouden: "Dat kan hij niet zeggen! De stream staat nog aan, hé maat. Ik ben nog steeds aan het streamen."

what is learning languages about when you don’t start with the bad things like “suck my dick” in portuguese pic.twitter.com/BEN46OAZjO — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 15, 2025

