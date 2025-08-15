Antonelli geniet op Sardinië van zomerstop en is gespot in nachtclub
Kimi Antonelli brengt zijn zomerstop door op Sardinië. De Mercedes-coureur kende een lastige laatste fase voor de zomerstop en laat zich even lekker gaan in een nachtclub.
De rookie van Mercedes werd met veel bombarie naar de Formule 1 gebracht. In Canada wist hij nog het podium te bereiken, maar in de vier races erna scoorde de Italiaan slechts één punt. Hoewel Mercedes voornemens lijkt het contract van de jongeling te verlengen, is daar voorlopig nog geen bevestiging van gekomen.
Antonelli zoekt club op
Ook Antonelli is dus aan de zomerstop toe en brengt zijn dagen door op Sardinië. Enkele dagen geleden werden daar ook Max Verstappen en Toto Wolff gespot. De jongeling kiest echter voor een andere vrijetijdsbesteding en springt er flink op los in een nachtclub op het Italiaanse eiland.
