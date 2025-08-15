close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli, Verstappen,socials

Antonelli geniet op Sardinië van zomerstop en is gespot in nachtclub

Antonelli geniet op Sardinië van zomerstop en is gespot in nachtclub

Redactie
Antonelli, Verstappen,socials

Kimi Antonelli brengt zijn zomerstop door op Sardinië. De Mercedes-coureur kende een lastige laatste fase voor de zomerstop en laat zich even lekker gaan in een nachtclub.

De rookie van Mercedes werd met veel bombarie naar de Formule 1 gebracht. In Canada wist hij nog het podium te bereiken, maar in de vier races erna scoorde de Italiaan slechts één punt. Hoewel Mercedes voornemens lijkt het contract van de jongeling te verlengen, is daar voorlopig nog geen bevestiging van gekomen.

Antonelli zoekt club op

Ook Antonelli is dus aan de zomerstop toe en brengt zijn dagen door op Sardinië. Enkele dagen geleden werden daar ook Max Verstappen en Toto Wolff gespot. De jongeling kiest echter voor een andere vrijetijdsbesteding en springt er flink op los in een nachtclub op het Italiaanse eiland.

Gerelateerd

Net binnen

Kimi Antonelli

Antonelli geniet op Sardinië van zomerstop en is gespot in nachtclub

  • 32 minuten geleden
Grand Prix van Portugal

Premier Portugal kondigt terugkeer Formule 1 naar Algarve aan

  • 1 uur geleden
Red Bull Racing

Knowles ziet Red Bull veranderen sinds Horner weg is: "Zijn meer subtiele aanpassingen"

  • 2 uur geleden
Tijdschema

Het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland

  • 3 uur geleden
  • 1
GPFans Recap

Norris in Amsterdam tijdens zomerstop, Red Bull voert ontslag Horner door | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen stelt fantasy-voetbalteam samen: "Ik heb hem nodig" | F1 Shorts

  • Gisteren 20:49
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x