Duits tijdschrift plaatst bizar Michael Schumacher-interview, verzoek Ferrari afgewezen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 21:56

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voorlopig moeten we het nog even doen zonder actie op de baan, want komend weekend staat er helaas nog altijd geen race op het programma. Desalniettemin staat de Formule 1-wereld nooit stil en valt er genoeg te beleven in de koningsklasse. Zo stond vandaag in het teken van de virtuele zitting van Ferrari, dat graag een 'right to review' wilde zien voor de straf van Carlos Sainz in Melbourne. Deze werd afgewezen wegens een gebrek aan vernieuwd bewijs en dat zorgde op internet weer voor een hoop reacties. Ook Lewis Hamilton liet van zich horen en er ontstond vreemd nieuws rondom Michael Schumacher.

Steiner gaat in nieuw boek in op Abu Dhabi 2021: "Laat het los"

Haas-teambaas Guenther Steiner is in zijn nieuwe boek 'Surviving to Drive' ingegaan op de titelontknoping van 2021 in Abu Dhabi. Hoewel de Italiaan destijds ook een aantal momenten van verwarring kende, vindt hij dat fans van Mercedes en Lewis Hamilton het los moeten laten. Meer lezen? Klik hier!

FIA wijst verzoek Ferrari af: vijf seconden tijdstraf Sainz blijft staan

De FIA heeft het verzoek van Ferrari om opnieuw te kijken naar de tijdstraf van Carlos Sainz in Australië, afgewezen. Dat betekent dat de Spanjaard zijn vierde plaats definitief kwijt is en moet tekenen voor P12. Sainz tikte tijdens de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië Fernando Alonso op zijn achterwiel, waardoor de Aston Martin-coureur spinde en vanaf de derde stek terugviel naar de achterhoede. De 28-jarige Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, maar omdat de race achter een safety car eindigde was de impact groot. Meer lezen? Klik hier!

Het internet reageert op beslissing over Sainz: "Voor een ronde die nooit bestond? MaFIA!"

De FIA heeft besloten om geen verder onderzoek te doen naar de omstreden tijdstraf die Carlos Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Australië opliep. Het motorsportorgaan weigert na de hoorzitting met de Italianen om een 'right to review' uit te voeren omdat Ferrari geen 'significant en relevant nieuw element' wist aan te dragen. Het internet reageert gemengd op het nieuws. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton maakt gehakt van Midden-Oosten: 'Onvoorstelbare problemen met mensenrechten'

Lewis Hamilton droeg tijdens zijn gewonnen Grand Prix van Qatar in 2021 een speciale regenbooghelm om aandacht te vragen voor het gebrek aan mensenrechten in dat land. De zevenvoudig wereldkampioen is trots op dat moment en geeft aan waarom die actie voor hem zo belangrijk was, ondanks de risico's die erbij kwamen kijken. Meer lezen? Klik hier!

Duits roddelblad baart opzien met groot uitpakken nep Michael Schumacher-interview

Een bizar verhaal uit Duitsland is aan het licht gekomen. Een Duits roddeltijdschrift pakte namelijk groots uit met een 'wereldse sensatie' en een 'ongelofelijk' interview met niemand minder dan Michael Schumacher op de voorpagina, de eerste keer dat hij zou spreken sinds zijn skiongeluk in 2013. Het interview blijkt echter geproduceerd te zijn met behulp van een online chatbot. Meer lezen? Klik hier!