Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 20:21

Lewis Hamilton droeg tijdens zijn gewonnen Grand Prix van Qatar in 2021 een speciale regenbooghelm om aandacht te vragen voor het gebrek aan mensenrechten in dat land. De zevenvoudig wereldkampioen is trots op dat moment en geeft aan waarom die actie voor hem zo belangrijk was, ondanks de risico's die erbij kwamen kijken.

Hamilton zit dit seizoen alweer tien jaar bij het team van Mercedes en in een speciale video op het YouTube-kanaal van zijn team blikt hij aan de hand van bepaalde foto's terug op zijn meest iconische en bijzondere momenten in dienst van de Duitse renstal. Als laatste foto van de video krijgt Hamilton zichzelf te zien na de Grand Prix van Qatar in 2021. Tijdens die race droeg hij een regenbooghelm om aandacht te vragen voor de gebrekkige mensenrechten in dat land. De Brit schreef de Grand Prix op zijn naam en is trots op wat hij toen heeft neergezet. "Dit was in Qatar, waar ik een regenbooghelm droeg", zegt hij glunderend nadat hij de foto ziet.

Artikel gaat verder onder video

Grote risico's

Daarna gaat hij meteen over op de serieuze zaak. "Het is voor mij onvoorstelbaar dat we in een tijd leven waar er zoveel landen zijn ter wereld, voornamelijk in het Midden-Oosten, waar er problemen zijn met mensenrechten. Vrouwenrechten, LGBT-rechten en er zijn wetten die mensen beperken in het zijn van hun ware ik." De Brit legt uit waarom hij de keuze maakte om gevaar te lopen in het land waar zo streng tegen bijvoorbeeld LGBT-rechten wordt opgetreden. "Ik heb altijd risico genomen. Dus ik wilde dat doen, of ze mij nu wel of niet in de gevangenis zouden gooien. Ik gaf er niks om wat ze zouden gaan doen. Ik wilde staan voor iets waar ik in geloofde, ook al zou ik daardoor vermoord worden", zegt de man uit Stevenage.

Denken over veranderingen

Hamilton vervolgt: "Ik weet dat het gek klinkt, maar ik moest het gewoon doen. De mensen moesten weten hoe belangrijk het is en ik wilde de gesprekken erover op gang brengen. Ik wilde de mensen die macht hebben aan het denken zetten over veranderingen. Het brengt natuurlijk negativiteit richting hun landen. Ik deed het en ik won de race, zodat ik naar de bovenkant van het podium kon en zoveel mogelijk aandacht kon vragen. Daar ben ik nog steeds trots op", besluit de zevenvoudig wereldkampioen.