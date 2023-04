Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 21:21 - Laatste update: 21:29

Een bizar verhaal uit Duitsland is aan het licht gekomen. Een Duits roddeltijdschrift pakte namelijk groots uit met een 'wereldse sensatie' en een 'ongelofelijk' interview met niemand minder dan Michael Schumacher op de voorpagina, de eerste keer dat hij zou spreken sinds zijn skiongeluk in 2013. Het interview blijkt echter geproduceerd te zijn met behulp van een online chatbot.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Groot 'interview' met Schumacher

Men keek in Duitsland dan ook raar op toen in het tijdschrift Die Aktuelle ineens een groot interview in een vraag en antwoord-format met de legendarische coureur opdook. In het artikel zelf, dat begeleidt wordt door de kop 'Mijn leven is compleet veranderd' wordt er beweerd dat er gesproken wordt met Schumacher. "Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn vrouw, mijn kinderen en mijn hele familie. Ik was zo zwaar gewond dat ik voor maanden in een kunstmatige coma lang, omdat mijn lichaam het anders allemaal niet aan kon. Ik heb een zware tijd gehad, maar het ziekenhuisteam heeft mij weer terug bij mijn familie weten te krijgen", zo valt er te lezen in het 'interview'.

Hoewel er dus op de voorpagina groots uitgepakt wordt, wekt men later wel de suggestie dat niet alles is zoals het lijkt", zo constateert The Times. "Er zijn websites waar je een gesprek kan voeren met beroemdheden, waarbij de antwoorden gegeven worden door kunstmatige intelligentie. Maar hoe weet de AI over hun achtergrond? Hun huwelijken, kinderen en ziekten? Net als op Wikipedia moet iemand die info op het internet brengen. Was het echt Schumi die deze infomatie zelf heeft getypt vanuit zijn ziekbed? Wellicht was het iemand van zijn familie of een medewerker?", vraagt het Duitse tijdschrift zich af. "De antwoorden lijken in ieder geval verraderlijk echt."

Nog geen commentaar

Na onderzoek blijkt dat de bron waar het interview vandaan komt Character.ai is, een gratis website met een AI-chatbot, zoals we die de laatste tijd wel vaker zien. De chatbot kan antwoorden geven vanuit verschillende beroemde figuren, zoals Paul McCartney, Albert Einstein en dus ook zevenvoudig wereldkampioen Schumacher. Voorlopig heeft de familie Schumacher nog geen commentaar gegeven op het bizarre interview in het Duitse roddeltijdschrift.