Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 08:01

Michael Schumacher beleefde in 2013 een noodlottig ski-ongeval en sindsdien is er weinig bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. Bernie Ecclestone, voormalig baas van de Formule 1, mist de Duitse coureur nog altijd en spreekt zijn bewondering uit.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Ferrari overgenomen

Hoe het dus precies met de legendarische Duitser gaat, is niet helemaal bekend. Wél wordt er regelmatig gesproken door vrienden en oud-collega's. Ecclestone maakte Schumacher natuurlijk lange tijd mee als baas van de Formule 1 zijnde. Met name de manier waarop Schumacher bij Ferrari excelleerde, maakte indruk: "Op een dag zaten we samen en vroeg ik hem wie het team ging leiden. Hij zei dat hij dat ging doen. Dat heeft hij geweldig gedaan. Hij haalde het beste uit mensen naar boven en verdiende respect van mensen. Ze luisterden naar hem. Als hij iets zei, wist men dat het klopte", citeert Yahoo de 93-jarige Brit.

Fataal ongeluk

De voormalig topman blikt vervolgens terug op die 29 december 2013, toen het catastrofaal misging met de zevenvoudig wereldkampioen: "Niemand wist op dat moment wat er was gebeurd en welke consequenties het zou hebben. Het duurde best wel lang voordat mensen begrepen wat er was gebeurd. Ik mis hem. Hij is een ster en zal altijd herinnerd worden als een ster", zo besluit Ecclestone.