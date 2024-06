Opmerkelijk nieuws uit Duitsland, waar men de familie Schumacher ondanks de vervelende toestand van Michael Schumacher toch met veel interesse blijft volgen. De Duitse politie heeft namelijk twee afpersers van de familie donderdag van hun bed gelicht in Wuppertal.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Miljoenenbedrag

Ondertussen blijft de familie in het land van herkomst een hot topic en verschijnen er regelmatig verhalen in de Duitse media. De zevenvoudig wereldkampioen, waarvan de precieze medische toestand dus niet helemaal bekend is, heeft door de jaren heen natuurlijk de nodige financiële middelen bij elkaar gereden en ondanks de nare toestand binnen de familie zijn er ook nog mensen die daarvan hopen te profiteren. Het Duitse BILD weet te melden dat de politie twee mannen uit Wuppertal heeft opgepakt die al een tijdje de familie aan het afpersen en chanteren waren, in de hoop een miljoenenbedrag op te strijken.

Niet de eerste keer

Wolf-Tilman Baumert, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, gaf een korte reactie aan de krant: “We onderzoeken een chantagezaak ten nadele van een beroemdheid en hebben in deze zaak arrestaties uitgevoerd. Meer informatie kunnen we op dit moment nog niet geven", zo laat hij weten. Waarmee de verdachten de familie probeerden af te persen, is voorlopig nog niet bekend. Het is overigens niet de eerste keer dat men te maken heeft met een dergelijk geval. In 2017 belandde Hüseyin B. voor bijna twee jaar achter de tralies nadat hij de familie chanteerde en de kinderen bedreigde.

