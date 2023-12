Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 17:59 - Laatste update: 18:34

Volgens Johnny Herbert, voormalig F1-coureur, is het bijzonder triest dat Mick Schumacher geen gesprekken meer kan voeren met vader Michael Schumacher en hij zich op zijn eigen manier een weg moet banen door de autosportwereld.

Mick Schumacher, de zoon van racelegende Michael, maakte in 2021 zijn debuut in F1 door namens Haas uit te komen. Vanwege zijn achternaam werd er veel verwacht van de jonge Duitser, maar deze verwachtingen kwamen niet uit. Mick maakte tijdens zijn eerste seizoen veel fouten in een hele matige auto, waarna hij in 2022 wel wat verbetering toonde door twee keer in de top tien te eindigen en zijn eerste punten in F1 te veroveren. Het was niet genoeg om zijn stoeltje voor 2023 te behouden, waarna hij reservecoureur van Mercedes werd. In 2024 zal hij deze rol weer vervullen, terwijl hij ook in WEC actief zal zijn namens Alpine. Het zijn allemaal mooie avonturen, maar avonturen waarvan vader Michael Schumacher vanwege zijn noodlottige ski-ongeluk op 29 december 2013 in Méribel [Franse Alpen] amper tot niets van meekrijgt.

Relatie Mick en Michael Schumacher

In gesprek met Grosvenor Sport zegt Herbert dat hij medelijden heeft met Mick. Volgens Herbert zal de jonge Duitser vooral de gesprekken met zijn vader missen. “Dat is één van de verdrietigste dingen voor elke sportman die de kans krijgt om zelf de sport uit te oefenen. Als je een vader hebt die zo succesvol was, zou het erg belangrijk zijn geweest voor Mick zijn ontwikkeling op dat moment, maar Mick heeft dat helaas nooit gehad. Hij heeft alleen een relatie opgebouwd tot het skiongeluk. Alle druk lag op Mick zijn schouders vanwege de naam die hij draagt.”

Michael Schumacher had zoon kunnen helpen

Volgens Herbert had Michael Schumacher erg belangrijk kunnen zijn in de ontwikkeling en het leerproces van Mick Schumacher, die na twee jaar F1 zijn stoeltje bij Haas kwijt zou raken. "Michael zou goed kunnen helpen, en de vader-zoonrelatie zou in het voordeel voor Mick hebben gewerkt. Andersom zou het voor Michael een geweldige ervaring zijn geweest om die intieme relatie met zijn zoon te hebben. Helaas hebben we dat nooit mee kunnen maken.”