Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 13:14 - Laatste update: 13:19

Viaplay, dat het financieel gezien al een tijdje zwaar heeft, bracht begin december een persbericht naar buiten. Daarin kondigde het onder meer aan dat het meerdere landen zou gaan verlaten, maar wel in Nederland actief zou blijven. Het persbericht maakte, hoe goed verpakt ook, duidelijk dat 'ze eigenlijk failliet zijn'.

Dit valt in een analyse van het Financieel Dagblad te lezen. Viaplay heeft sinds het seizoen 2022 de uitzendrechten van F1 in Nederland en heeft sindsdien vooral veel kritiek te verwerken gekregen van fans over de kwaliteit van het product en de prijzen die bij een abonnement komen kijken. Als gevolg hiervan is de waarde van Viaplay op de beurs de afgelopen maanden flink gezakt en moest Viaplay veel mensen ontslaan. Daarnaast verdween het jaarabonnement en kunnen klanten alleen nog een maandabonnement afsluiten. Dit omdat klanten met een jaarabonnement meer dan 20 euro konden besparen. De prijs van een maandelijks abonnement is al een paar keer behoorlijk verhoogd en is nu 15,99 euro per maand.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner krijgt speciale onderscheiding na dominant seizoen Verstappen en Red Bull Racing

Viaplay nu al in gevaar

Volgens de analyse van het Algemeen Dagblad was de boodschap van Viaplay in het persbericht rondom de kwartaalcijfers, die na een paar keer uitstellen begin december openbaar werd gemaakt, eigenlijk gewoon slecht nieuws. "Het begeleidende persbericht maakte duidelijk dat Viaplay eigenlijk failliet is." Als je succes wilt hebben in Nederland, moet je bij de drie grootste sites van Nederland zitten als het gaat om streaming. Dit stelt financieel adviseur en Deloitte-partner Jan-Piet Nelissen. Viaplay staat momenteel ver van die top drie, achter onder meer Netflix, Videoland, Disney+ en Amazone Prime. Viaplay gaat zich weliswaar focussen op de Nederlandse markt, naast de Scandinavische markt, maar de vraag is of dit niet te laat is. Volgens de site was het persbericht van december namelijk al een verkapte manier om te zeggen dat de streamingdienst al failliet is. Dit heeft vooral met het succes in de andere landen te maken, landen waaruit Viaplay dus gaat vertrekken. "Sportrechten gaan om de paar jaar weer in de verkoop en dan stijgen de prijzen. Je moet op nummer een, twee of drie staan. De rest wil je niet toe behoren", aldus Nelissen.

Uitzendrechten weer op de markt

Een andere ontwikkeling die dodelijk kan zijn voor Viaplay, is het feit dat in 2024 de uitzendrechten van F1 weer op de markt komen. Dit betekent dat Viaplay vanaf het seizoen 2025 de rechten, die de voornaamste inkomstenbron in Nederland zijn, kwijt kan raken aan bijvoorbeeld Ziggo Sport of een andere partij als ze meer bieden voor de rechten van de koningsklasse. Volgens Nelissen zijn er vier fases van ontwikkeling in de streamingmarkt: het begin van de markt [embryonale markt], de ontwikkeling van deze markt [snelle marktgroei], verzadiging van de markt en tot slot de consolidatie. "We bevinden ons momenteel op het randje van fase drie en vier", constateert Nelissen.