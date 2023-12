Lars Leeftink

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, krijgt een speciale onderscheiding na het succesvolle seizoen van zijn team in F1. Ook voormalig McLaren-baas Ron Dennis wordt in de schijnwerpers gezet.

Horner is sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 al de teambaas van het team en heeft twee succesvolle periodes meegemaakt. In 2010 werd het team dankzij het duo Sebastian Vettel en Mark Webber voor het eerst wereldkampioen bij de coureurs en constructeurs, iets wat in 2011, 2012 en 2013 nog een keer zou gebeuren. Het team lijkt ook in het huidige tijdperk aan zo'n periode te zijn begonnen. Max Verstappen werd in 2021 wereldkampioen, waarna in 2022 het nieuwe tijdperk begon. In 2022 en 2023 domineerde Red Bull met de Nederlander F1 door zowel het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs met speels gemak te winnen. Horner krijgt voor deze prestaties nu de CBE (Commander of the Order of the British Empire), nadat hij na het succes van Red Bull in 2013 ook al OBE was geworden. Zijn nieuwe status krijgt Horner vanwege 'services to motorsport'.

Ron Dennis

Horner heeft nog niet de status van 'sir', iets wat voor onder meer Lewis Hamilton wel geldt. Ook voormalig McLaren-teambaas Ron Dennis kan dit straks zeggen. Dennis gaat namelijk geridderd worden en zal vanaf dat moment door het leven gaan als Sir Ron Dennis. Onder leiding van Dennis won McLaren meerdere kampioenschappen in F1. Dennis zal geridderd worden vanwege 'services to industry and charity'. Zowel Dennis als Horner zijn onderdeel van de eerste New Year's Honours list van King Charles III.