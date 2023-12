McLaren-adviseur en Indy 500-winnaar Gil de Ferran (56) plotseling overleden

Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 09:27 - Laatste update: 09:38

Triest nieuws op de zaterdagochtend: Gil de Ferran, winnaar van de Indy 500, voormalig IndyCar-kampioen (toen CART) en sinds mei adviseur bij McLaren in F1, is op 56-jarige leeftijd overleden. Zowel McLaren als de F1-wereld reageren op het overlijden van de Braziliaan.

Over de achterliggende oorzaak van het plotselinge overlijden van Gil de Ferran is officieel niet al te veel bekend, maar volgens onder meer Racer.com zou hij overleden zijn na een hartaanval tijdens een autosport-evenement in The Concours Club in Florida. Na een succesvolle carrière als coureur, waarin hij onder meer Indy 500 won in 2003 en daarvoor IndyCar-kampioen (toen nog CART) werd in 2000 en 2001, begon de Braziliaan in mei als adviseur van het F1-team van McLaren. Helaas heeft hij deze functie maar een halfjaar kunnen bekleden.

Statement McLaren

In een statement van McLaren valt het volgende te lezen. "Iedereen bij McLaren Racing is geschokt en diep bedroefd om te horen dat we een geliefd lid van onze McLaren-familie hebben verloren. We sturen onze diepste condoleances naar de familie, vrienden en geliefden van Gil de Ferran. Gil was een belangrijk en integraal onderdeel van ons Racing team. Hij was een formidabele kracht op en naast de baan en maakte een blijvende impact op iedereen die met hem racete en met hem samenwerkte. Iedereen bij McLaren Racing zal hem missen."

Domenicali reageert

F1 CEO Stefano Domenicali reageert namens F1 ook op het overlijden van Gil de Ferran. "Ik ben erg geschokt en diep bedroefd door het nieuws dat we Gil de Ferran hebben verloren. Hij was een ongelooflijk persoon en een echte kampioen en we zullen hem allemaal erg missen. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze verdrietige tijd."

