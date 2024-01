Lars Leeftink

Woensdag 3 januari 2024 13:55

Michael Schumacher is vandaag, 3 januari 2024, 55 jaar oud geworden. De zevenvoudig wereldkampioen wordt op deze dag geëerd door de hele F1-wereld. Een overzicht van de berichten op social media.

Michael Schumacher wordt gezien als een van de beste coureurs die de koningsklasse ooit heeft gehad. De Duitser reed van 1991 tot 2012 in F1 en deed dit voor meerdere teams. Schumacher maakte zijn debuut bij Team 7Up Jordan en zou vervolgens in 1991 nog namens Benetton uitkomen. Dit deed hij tot 1996, waarna hij van 1996 tot en met 2006 uit zou komen voor Ferrari. Bij Benetton werd Schumacher kampioen in 1994 en 1995. Bij Ferrari zou hij vervolgens van 2000 tot en met 2004 kampioen worden, vijf seizoenen op rij dus. Nadat hij in 2007, 2008 en 2009 vervolgens niet in F1 reed, keerde Schumacher in 2010 terug om tot eind 2012 bij Mercedes nog een poging te wagen om voor de achtste keer kampioen te worden. Hier slaagde hij niet in.

Een jaar na zijn pensioen kreeg Schumacher echter te maken met een ernstig ski-ongeluk in de Franse Alpen, waarbij hij met zijn hoofd op een steen viel. Na een tijdje in een kunstmatige coma te hebben gelegen en er was vastgesteld dat hij een schedeltrauma had opgelopen, keerde hij in 2014 terug naar huis om verder te revalideren. Sindsdien weet de buitenwereld amper hoe het is met Schumacher, die sinds het ongeluk niet meer in het openbaar te zien is geweest. Schumacher zijn verjaardag is echter genoeg reden voor veel fans, teams en coureurs om de Duitser aandacht te geven en te eren.

