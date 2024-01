Brian Van Hinthum

Maandag 1 januari 2024 08:02

Rubens Barrichello reed vele jaren met Michael Schumacher bij Ferrari, al gebeurde er natuurlijk een hoop in die tijd. De Braziliaan blikt daar nu op terug en vertelt dat hij er vroeg bij was om zijn oude teammaat na zijn ongeluk te bezoeken. Hij werd echt door de familie geweigerd.

Het is alweer tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Bezoeken Schumacher

Zo nu en dan vangen we dat dingen op van mensen die dicht bij de familie staan of vroeger goed bevriend waren met de Duitse geweldenaar. Zo ook voormalig teamgenoot Barrichello, die lang met Schumacher samenwerkte bij Ferrari. The Sun citeert de Braziliaan bij The Flow-podcast. "Over Schumacher: ik heb één keer gebeld en gezegd dat ik hem wil bezoeken. Ze vertelden mij dat ik helaas niet kon helpen en dat wanneer ik hem zou zien, ik verdrietig zou zijn. Ik begreep op toen dat het niet juiste moment was om in zijn leven te komen", stelt Barrichello. "Daarna heb ik zijn familie nog duizenden keren ontmoet en ik geef ze altijd al mijn liefde."

Ziekmakende roddels

Vervolgens komt hij met een anekdote over zijn zoontje, die hem ooit eens aansprak op de rivaliteit met Barichello, vaak behoorlijk pittig afgeschilderd in de media: "Ik was in Californië voor nieuwjaar. Het was middernacht en het waren alleen wij vieren [zijn gezin]. Ik zei dat ik een Onze Vader voor Schumacher wilde bidden. Mijn zoon Dudu vroeg mij: 'Waarom? Hij is nooit goed voor jou geweest.' Dat was het moment dat ik hem uitlegde dat veel van de dingen die men hoorde niet van zijn vader kwamen, maar dat het gewoon ziekmakende roddels waren", besluit hij.