Dinsdag 18 april 2023 10:05 - Laatste update: 10:31

Haas-teambaas Guenther Steiner is in zijn nieuwe boek 'Surviving to Drive' ingegaan op de titelontknoping van 2021 in Abu Dhabi. Hoewel de Italiaan destijds ook een aantal momenten van verwarring kende, vindt hij dat fans van Mercedes en Lewis Hamilton het los moeten laten.

De beslissing over het kampioenschap van 2021 in Abu Dhabi blijft één van de meest controversiële momenten uit de geschiedenis van de Formule 1. Max Verstappen stond uiteindelijk met de kampioenschapstrofee in zijn handen en sommige fans van Hamilton konden dat maar moeilijk verkroppen. Mercedes koos er destijds voor om niet in protest te gaan tegen het resultaat van de Grand Prix, maar dat heeft de wonden voor enkele fans niet geheeld. Er gaat namelijk nog een petitie rond om de titel alsnog aan Hamilton te geven en daar zijn inmiddels zo'n 96.000 handtekeningen onder gezet.

'Kende niet alle feiten'

Onlangs bracht Steiner zijn eigen boek 'Surviving to Drive' op de markt en in een passage uit het boek gaat hij in op de eindstrijd op het Yas Marina Circuit. "Het was zeker erg verwarrend. Ik weet nog dat ik op de pitmuur zat te luisteren naar de orders van de racedirecteur en dacht: 'Wat gebeurt hier in godsnaam?' Op dat moment klopte het niet voor mij, maar tegelijkertijd kende ik niet alle feiten. Maar het was erg vermakelijk. Arme Toto [Wolff] kreeg bijna een f*cking hartaanval!", vertelt de teambaas van Haas.

Geen protest ingediend

Naast de uitleg vindt hij ook dat de teams dit nu achter zich moeten laten. Mercedes heeft die dag de wereldtitel voor de teams gekregen en Red Bull die voor de coureurs en daarmee zijn beide partijen beloond. "Kijk, aan het eind van de dag hebben beide teams een wereldkampioenschap gewonnen en dat is goed voor hen. Red Bull won het rijderskampioenschap en Mercedes het constructeurskampioenschap. Ik zou ze allebei nemen. Mercedes heeft niet geprotesteerd, dus daar heb je het al. Laat het los", aldus Steiner.