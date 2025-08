In navolging van vele voorgangers weet Yuki Tsunoda het ook voorlopig niet al te best te doen als teamgenoot van Max Verstappen. Nu we in de zomerstop aanbeland zijn, wil Jacques Villeneuve zelfs zo ver gaan dat hij stelt dat de Japanner waarschijnlijk de slechtste teamgenoot ooit is van de Nederlander.

Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies, waar hij er regelmatig niet in slaagt om Q3 te bereiken. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ook de laatste races zijn weer niet al te best voor de Japanner.

Artikel gaat verder onder video

De slechtste ooit

Daar waar bijvoorbeeld Sergio Pérez een hoop kritieken kreeg, lijkt het inmiddels duidelijk dat hij het nog vrij aardig heeft gedaan. Voor Tsunoda geldt nu een ander lot. Villeneuve meent zelfs dat de Aziaat misschien wel onderaan het lijstje van Verstappen-teamgenoten bungelt: "Tsunoda is waarschijnlijk de slechtste van allemaal tot nu toe. Veel mensen zeggen dat het oneerlijk is, dat de auto voor Max gemaakt is. Maar Max is misschien wel de enige die het team daadwerkelijk goede feedback geeft. Dus ja, ze ontwikkelen de auto, zodat hij steeds beter voor hem wordt", zo vertelt hij tegenover Vision4Sport.

Uitstekende en goede coureurs

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Ze proberen het de nummer twee coureur niet moeilijk te maken. Het punt is, er zijn er niet veel zoals Max. Als je naar het verleden kijkt, waren er meer dan één van zijn niveau in de paddock. En dan had je een paar goede coureurs. En dan ook nog een paar gemiddelde. Nu zijn er veel goede coureurs in plaats van maar een paar. Je hebt niet echt uitzonderlijke coureurs meer. Dus Max valt echt op. Het is dus moeilijk om iemand naast hem te zetten. Want als alle coureurs die tegen elkaar strijden "slechts" goed zijn, zien ze er allemaal geweldig uit bij elkaar. Totdat je iemand als Max tegenkomt en je denkt: 'Oké, misschien zijn ze allemaal niet goed genoeg!' Dus, is het een feit dat alle coureurs die tot nu toe met Max zijn gekoppeld allemaal gemiddelde coureurs waren?", besluit hij vragend.

Gerelateerd