Wie is de vriendin van George Russell: alles over Carmen Montero Mundt

Formule 1-coureur George Russell is al enige tijd samen met vriendin Carmen Montero Mundt, met wie hij met regelmaat wordt gespot in de F1-paddock. Deze Brits-Spaanse brunette is al jarenlang de steun en toeverlaat van Russell en de relatie lijkt volledig op rolletjes te lopen. Maar wie is Carmen Mundt precies?

Carmen zag op 13 februari 1998 het levenslicht in Jerez de la Frontera, kortweg Jérez, een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz in de regio Andalusië. Daar groeide ze op in een christelijk gezin. Ze heeft zowel de Spaanse als Britse nationaliteit, aangezien ze op 18-jarige leeftijd verhuisde naar Londen in het Verenigd-Koninkrijk. Dit was rond 2016. Ze trok toen naar Londen om daar te gaan studeren. Aan de universiteit van Westminster behaalde ze een bachelor in Business Management & Finance. Ze heeft ook diploma's in asset allocation en risk management op zak. Tijdens de laatste jaren van haar studie ontmoette ze Russell, die op dat moment net zijn doorbraak beleefde in de Formule 1.

Carmen Mundt ontmoet Russell gedurende F1-doorbraak

Terwijl Russell furore maakte bij het F1-team van Williams, ontmoette hij Mundt. Tijdens een vraag-en-antwoordsessie op Instagram liet Carmen weten dat ze Russell leerde kennen via een gemeenschappelijke vriend. De vonk sloeg al vrij snel over en de twee besloten zich aan elkaar te verbinden in de zomer van 2020. Sindsdien is Carmen niet meer weg te slaan aan de zijde van de Britse coureur. Ze reist ook regelmatig met hem mee richting raceweekenden. Zo werd ze tijdens de Williams-periode van Russell al op de gevoelige plaat vastgelegd tijdens onder andere de Grand Prix-weekenden in Hongarije en Nederland. Ongeveer een jaar later trok ze met Russell naar Monaco, om daar hun bestaan verder op te bouwen.

Russell samen met Carmen in Hongarije, 2021

Carmen Mundt reist graag de wereld over

Over de financiële situatie van Carmen is weinig bekend. Sommigen suggereren een netto-vermogen van zo'n 200.000 dollar, maar dit is niet bevestigd. Wel is het bekend dat Carmen er een luxueuze levensstijl op nahoudt. Op haar Instagram deelt ze regelmatig foto's van de bestemmingen waar ze op dat moment is. Zo is te zien dat ze vrij recent nog in Italië, Qatar en op de Kaaimaneilanden is geweest. Op haar Instagram is tevens te zien dat ze bijna 650.000 volgers heeft. In de F1-wereld wordt Carmen soms Queen of the Paddock genoemd, vanwege haar elegante verschijning.

Carmen Mundt en George Russell zijn tennisliefhebbers

Carmen en Russell zijn - op moment van schrijven - zo'n 6 jaar samen. In februari vorig jaar schreef ze nog op Instagram: "Vijf jaar samen met de meest geweldige persoon!" Zij en Russell lijken ook een voorliefde voor tennis te delen, want regelmatig wordt het stel gespot tijdens een wedstrijd, bijvoorbeeld op Wimbledon. Samen een balletje slaan doen ze overigens ook, zo blijkt uit een post op social media van Russell. Daarop is te zien dat de twee zich in het zweet werken tijdens een potje padel.

