McLaren-baas haalt uit naar ontslagen Horner: 'Geen manipulatie meer in de sport'

De Grand Prix van Hongarije was het tweede raceweekend zonder Christian Horner aan het roer als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Zak Brown kan wel wennen aan de nieuwe situatie. De topman van McLaren stelt dat de sport zonder Horner "gezonder" is en denkt dat er nu ook van "manipulatie" minder sprake zal zijn.

Toen Horner nog de lakens uitdeelde binnen Red Bull, waren hij en Brown niet altijd elkaars beste vrienden. Met name in de media vielen de twee hoge heren elkaar regelmatig aan. Brown is er dan ook alles behalve rouwig om dat Horner op straat is gezet door Red Bull. De Amerikaan lijkt er zelfs wel een beetje van te genieten dat hij Horner niet meer tegenkomt in de paddock. "Ik denk dat onze competitie gezonder wordt. En dat de focus meer wordt verlegd naar de strijd op het asfalt. Natuurlijk zitten er altijd politieke aspecten aan deze sport, maar ik denk dat het hiervoor weleens te ver ging", zo zei Brown op de Hungaroring tegen onder meer De Telegraaf.

Beschuldigingen Red Bull gingen grens over zegt Brown

Volgens Brown gingen de beschuldigingen vanuit Horner richting McLaren soms te ver. "Met bepaalde beschuldigingen over onze auto werd een grens overschreden", zo zegt hij. Volgens Brown is het goed dat Horner nu vervangen is door Laurent Mekies. "Ik ben blij dat hij nu deze rol bekleedt. Ik mag hem graag en ben fan van hem." Ook gaat Brown nu meer ontspannen naar vergaderingen met de andere teambazen. Volgens hem zal er nu onderling meer vertrouwen zijn, iets dat door Horner nog wel eens geschonden werd, zo claimt Brown.

Zonder Horner minder manipulatie in F1

"Ik denk dat we met z’n allen in een betere positie verkeren als we wat meer verenigd zijn en we gewoon openlijk kunnen praten over wat goed is voor de sport. En dat bepaalde dingen niet om politieke redenen worden gemanipuleerd en uit de context worden gehaald", aldus de McLaren-topman, die stelt dat Horner bepaalde zaken nog wel eens als een "politiek wapen" wilde gebruiken.

