Horner openhartig over Ricciardo, Nederlanders reizen massaal af naar Bakoe | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 april 2023 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Afgelopen weekend werd er natuurlijk niet geracet, maar er was vandaag natuurlijk nog genoeg te melden. Zo werd bekend dat er mogelijk een circuitverbod zal volgen voor de fans die in Australië de baan betraden toen de race nog gaande was. Formule 1-CEO Stefano Domenicali verklaarde waarom de nieuwe Formule 1-film van Brad Pitt en Lewis Hamilton zo belangrijk is voor de sport, Christian Horner vertelde over de rol van Daniel Ricciardo bij Red Bull en Carlos Sainz werd in verband gebracht met een overstap naar Audi. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk circuitverbod voor fans GP Australië: "We zullen dit nooit tolereren of accepteren"

In de slotfase van de Grand Prix van Australië besloten een aantal toeschouwers om de baan te betreden terwijl de race nog aan de gang was. Een levensgevaarlijke situatie natuurlijk, die zo fataal af had kunnen lopen. De organisatie van de race in Melbourne is het incident nu aan het onderzoeken en is van plan om met de desbetreffende personen in gesprek te gaan en passende maatregelen te treffen. Ook een circuitverbod behoort tot de mogelijkheden. "We hebben vijf of zes personen geïdentificeerd die vroegtijdig de baan op zijn gerend, en we willen met hen praten. Het is niet iets dat we ooit zullen tolereren of accepteren en mensen moeten beseffen dat het zeer gevaarlijk was wat ze deden", zo vertelde Tom Mottram, General Manager of Operations van de Grand Prix van Australië tegenover The Age. Hele artikel lezen? Klik hier.

Film Hamilton en Pitt belangrijk voor F1: "Kunnen niet voor altijd steunen op Drive to Survive"

Apple is momenteel bezig met de productie van een nieuwe Formule 1-film. Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton betrokken zijn de producenten van de film, waarin Brad Pitt de hoofdrol gaat vertolken. Volgens CEO Stefano Domenicali en Liberty Media-CEO Greg Maffei is de film ontzettend belangrijk voor de promotie van de sport. "Toen we begonnen aan de samenwerking met Netflix, vroeg de community zich af wat er aan de hand was," legde Domenicali uit in een vergadering met investeerders. "Nu begrijpen we de kracht [van Drive to Survive]", vertelde Domenicali in een vergadering met de investeerders. "Drive to Survive is geweldig, maar we kunnen niet voor altijd steunen op Drive to Survive als ons enige promotiemiddel. Je moet het nieuw en gevarieerd houden", voegde Maffei daaraan toe. Hele artikel lezen? Klik hier.

Nederlanders reizen massaal af naar Bakoe voor Grand Prix van Azerbeidzjan

De Grand Prix van Azerbeidzjan was, ondanks de oorlog in Oekraïne, in een razend tempo uitverkocht. Hoewel de organisatie een aantal belangrijke markten kwijt is geraakt, krijgt het er een hoop andere toeristen voor in de plaats. Opvallend is dat er dit jaar voornamelijk veel Nederlanders en Britten afreizen naar Bakoe. We zijn Oekraïne en Rusland als reisknooppunten kwijtgeraakt, omdat de meeste toeristen via Oekraïne en Rusland kwamen. We zijn de Russische markt kwijt, maar er komen meer mensen uit Europa", zo wordt woordvoerder Turab Teymurov geciteerd door Reuters. Hele artikel lezen? Klik hier.

Horner dolblij met bijdrage Ricciardo: 'Heeft zichzelf erop gestort en zijn nieuwe rol omarmd"

Christian Horner is ontzettend blij met de terugkeer van Daniel Ricciardo. De teambaas stelt dat de Australiër voor een hoop positiviteit binnen het team zorgt en daarnaast ook ontzettend goed werk levert. "Voor ons is het gewoon positief om hem in het team te hebben, hij levert een bijdrage aan het team, de coureurs en de engineers", vertelde de teambaas."Hopelijk zal hij zijn liefde voor de sport opnieuw ontdekken. Hij zal later in het jaar wat tests voor ons afwerken en dan zullen we zien hoe dat gaat. Maar ik denk dat het een andere soort ervaring is." Ricciardo was tijdens de Grand Prix van Australië voor het eerst dit jaar op locatie aanwezig. "Het moet heel zwaar voor hem zijn om dit weekend geen coureur te zijn, maar hij heeft zichzelf erop gestort en zijn nieuwe rol omarmd." Hele artikel lezen? Klik hier.

'Sainz bovenaan lijst Seidl voor overstap naar Audi in 2026'

Carlos Sainz zou in 2026 zomaar eens de overstap kunnen gaan maken naar het Formule 1-team van Audi. Volgens geruchten uit de Zwitserse media zou de Spanjaard namelijk bovenaan het lijstje van Andreas Seidl staan. De CEO van de Sauber Group heeft tijdens zijn periode bij McLaren natuurlijk al samengewerkt met Sainz, waardoor hij precies weet wat hij kan verwachten. Daarnaast heeft de familie Sainz ook een goede band met Audi, aangezien Carlos Sainz Sr. al jaren voor Audi rijdt. Hele artikel lezen? Klik hier.