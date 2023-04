Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 11:47 - Laatste update: 11:58

Apple maakt een nieuwe Formule 1-film met Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als producenten. Oscarwinnaar Brad Pitt zal de hoofdrol vertolken. Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Liberty Media-CEO Greg Maffei leggen uit dat de promotie van de koningsklasse niet alleen moet afhangen van de Netflix-documentaire Drive to Survive.

Als het aan Hamilton ligt, wordt de aankomende film de 'beste racefilm ooit': "Ik kan niet anders dan opgetogen zijn, want wat ik met mijn team tot nog toe voor elkaar gekregen heb, is bijna ongelooflijk. Ik heb de steun van Tim Cook, ook voor het maken van een documentaire over mijn carrière. En dan speelt een legende als Brad Pitt ook nog eens in de film," zo liet de Brit vorig jaar weten.

Opnames in Silverstone

"Toen we begonnen aan de samenwerking met Netflix, vroeg de community zich af wat er aan de hand was," legde Domenicali uit in een vergadering met investeerders. "Nu begrijpen we de kracht [van Drive to Survive]. En toen begonnen we ook sterk aanwezig te zijn op sociale media om ervoor te zorgen dat al onze coureurs en teams zeer actief zijn in het promoten van de sport. Deze film is nog zo'n hulpmiddel. We gaan zeer binnenkort beginnen met opnames in Silverstone." Het filmen zal tijdens de Britse Grand Prix gebeuren. "Qua productie kan het zijn dat ze een beetje in de weg zullen lopen, dus het is iets waar we op een bepaalde manier controle over moeten hebben, maar het laat ook op een andere manier weer zien dat F1 nooit stopt."

Drive to Survive niet het enige promotiemiddel

"The Simpsons bestaat al 20 jaar, maar er zijn niet zoveel shows die zo lang duren," voegde Maffei toe. "Drive to Survive is geweldig, maar we kunnen niet voor altijd steunen op Drive to Survive als ons enige promotiemiddel. Je moet het nieuw en gevarieerd houden. Met dank aan Stefano, wat we recentelijk hebben gedaan met onder andere Instagram en TikTok en dergelijke is nieuw en anders. Deze film, een beetje zoals [de Grand Prix van Las] Vegas, wordt van een heel ander niveau. Hoe enorm Drive to Survive ook is voor veel mensen over de hele wereld, ik ga nog steeds naar plekken waar mensen zeggen: 'Huh?' Het publiek daarvan is niet zo groot. Het is misschien groot onder deze doelgroep, maar zo groot is het over het algemeen niet."