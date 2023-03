Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 10:33 - Laatste update: 10:51

In seizoen vijf van Drive to Survive waren vrouwen voor 1,54% van de serie aan het woord. Dat blijkt uit onderzoek van Females in Motorsport. Verslaggever Claire Cottingham en ook Susie Wolff bekritiseren de serie.

In het nieuwste seizoen van de Netflix-show spraken vrouwen voor slechts zes minuten en zeven seconden. De serie duurt in totaal iets meer dan zes en een half uur. Alleen BBC-journalist Jennie Gow, Michael Schumachers vrouw Corinna en Guenther Steiners vrouw Gertraud komen aan het woord.

Gezicht van mannelijke journalist

"Ik stel een vraag aan een coureur in de serie, maar ze laten mijn gezicht niet zien," vertelde Cottingham wie het absoluut was opgevallen dat er maar enkele vrouwen in de serie zitten, tegenover de BBC. "Ze laten een mannelijke journalist zien. Het is iets dat een beetje te wensen overliet. Als vrouwen niet zien dat ze betrokken kunnen raken, weten ze ook niet dat ze betrokken kunnen raken."

Geen deelnemende of werkende vrouwen in paddock

"Ik zag een angstaanjagende quote dat als je naar Drive to Survive kijkt, dat volgens mij 1,8% van de schermtijd naar vrouwen gaat," liet Wolff weten. "Hoe moet een jong meisje van acht en misschien van F1 houdt, zich voorstellen dat ze ooit in de paddock wordt toegelaten, als ze überhaupt geen vrouwen ziet deelnemen of werken in de paddock?" Ook Abbi Pulling, British F4-podiumfinisher en F1 Academy-coureur, was de schermtijd van vrouwen opgevallen, maar ze denkt dat de representatie van vrouwen wel wordt aangepakt en dat F1 steeds meer kansen biedt.