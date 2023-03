Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 09:13

De Netflix-hitserie Drive to Survive heeft de Formule 1 de afgelopen jaren voorzien van een boost aan nieuwe fans en dat succes wordt doorgezet met seizoen 5 en seizoen 6 in de komende jaren. Christian Horner is ontzettend blij met alles wat de serie richting de Formule 1 én zijn team weet te brengen.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de team en coureurs in de Formule 1.

In februari is het volgende seizoen van de reeks in première gegaan en dit keer is ook Max Verstappen van de partij. De Nederlander besloot eerder nog om te stoppen zijn medewerking te verlenen aan de serie, daar hij van mening was dat de makers vaak dingen uit het verband trokken en anders neerzetten dan hoe het in werkelijkheid zou zijn. Na een aantal goede gesprekken heeft hij de makers in genade aangenomen en verleende ook Verstappen dus zijn medewerking.

De Kardashians

Teambaas Horner is juist maar wat blij met het succes van de hitserie. "Ik denk dat van de 25 nieuwe partners in de afgelopen jaren er maar liefst 21 uit de Verenigde Staten komen. Formule 1 is op dit moment on fire. Drive to Surive heeft het geweldig gedaan wat betreft het uitleggen van de sport en het aanwakkeren van een nieuwe fanbase. Een jongere fanbase en meer vrouwelijke fans. Het heeft de competitie laten zien die achter de schermen schuilgaat. Het is een beetje als The Kardashians op wielen", besluit Horner grappend.