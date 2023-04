Vincent Bruins

Tijdens de Grand Prix van Australië sprongen toeschouwers over de hekken om de baan te betreden, voordat de finishvlag was gevallen op het circuit van Albert Park. Vijf of zes fans zijn geïdentificeerd en daar zal de organisatie van de Formule 1-race mee in gesprek gaan.

Iets dat de organisatie van de Grand Prix van Australië is opgevallen is dat het gedrag van de toeschouwers is veranderd nu de coronapandemie voorbij is. Ze maken duidelijk dat fans moeten leren beseffen hoe gevaarlijk het is om de baan op te rennen, wanneer er nog geracet wordt.

In gesprek met fans

"We zullen kijken naar de bevoegdheden die we hebben evenals de politie van Victoria onder de sportevenementenwet en de wet rondom de Grand Prix waaronder we de race organiseren," legde Tom Mottram, General Manager of Operations van de Grand Prix van Australië, uit tegenover The Age. Hij sluit een circuitverbod niet uit. "Toen de sluisdeuren als het ware eenmaal waren geopend, moesten we er helaas maar mee om zien te gaan en proberen het onder controle te krijgen. Maar we hebben vijf of zes personen geïdentificeerd die vroegtijdig de baan op zijn gerend, en we willen met hen praten. Het is niet iets dat we ooit zullen tolereren of accepteren en mensen moeten beseffen dat het zeer gevaarlijk was wat ze deden."

Pandemie en Netflix

"We gaan uitzoeken wat het motief was, en of het iets is dat ze met kwade bedoelingen hebben gedaan of dat ze zich onbewust in die positie bevonden," vertelde Mottram verder. "Ik wil geen overhaaste conclusies trekken, voordat we de gelegenheid hebben gehad om met ze te praten. Wat we hebben ondervonden is dat het gedrag en de dynamiek van de menigte echt zijn veranderd na de COVID-19-pandemie. De nieuwe, jonge fans die naar het evenement zijn gekomen, begrijpen niet helemaal de onveilige aard en de gevaren waarmee ze zichzelf blootstellen, wanneer ze dit soort dingen ondernemen." Mottram denkt dat niet alleen de pandemie, maar ook de Netflix-documentaire Drive to Survive heeft bijgedragen aan de verandering van het gedrag van de fans en vindt dat er overwogen moet worden om de nieuwe fans te onderwijzen in de gevaren die bij de autosport horen.