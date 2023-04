Vincent Bruins

Donderdag 6 april 2023 13:04

In de slotfase van de Grand Prix van Australië afgelopen zondag ontstonden er een aantal problemen omtrent de aanwezige toeschouwers. Nu zijn ook beelden naar buiten gekomen dat een streaker na afloop van de race over het circuit aan het rennen was.

Bij de crash van Kevin Magnussen, vier ronden voor het einde van de Formule 1-race in Melbourne, belandde een brokstuk aan de verkeerde kant van de hekken en verwondde een fan. Terwijl de laatste ronde nog bezig was, wisten een aantal toeschouwers op de baan terecht te komen. Toen Nico Hülkenberg zijn Haas-bolide stil moest zetten na afloop van de Grand Prix, moesten de marshals met man en macht de fans tegenhouden.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek en plan van aanpak

De organisatie heeft de schuld op haar genomen en toegegeven dat de situatie onacceptabel was en dat de consequenties desastreus hadden kunnen zijn. De FIA legt uit dat de organisatie de volgende stappen zal moeten nemen: er moet een diepgaand onderzoek komen in hoe de toeschouwers op de baan zijn gekomen en hoe de marshals de gestrande auto van Nico Hülkenberg moesten beschermen, en er moet een plan van aanpak komen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Deze zullen naar de FIA worden gestuurd voor eventuele feedback. Tijdens de onderzoeken zullen ook de politie van de staat Victoria, de organisatie van de Formule 1 en de FIA deelnemen aan gesprekken. De organisatie van de Australische Grand Prix heeft tot 30 juni de tijd om aan deze eisen te voldoen.

OOK INTERESSANT: Formule 1-fan geraakt door brokstuk na crash Magnussen in Australië

Naaktloper

Nu zijn er dus ook beelden naar buiten gekomen dat een naakte fan over het circuit van Albert Park is gaan rennen na afloop van de race. Achtervolgd door officials van de baan, rende hij over het rechte stuk en vervolgens ook door de eerste bocht, met zijn kroonjuwelen zichtbaar voor iedereen. Hij zou uiteindelijk worden opgepakt en onder leiding van beveiliging werd hem aangewezen waar de uitgang was.

WAARSCHUWING: naaktbeelden. Bekijk de beelden hier.