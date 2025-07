Hoewel dr. Helmut Marko en ook Max Verstappen hebben aangegeven dat het vertrek van Christian Horner vooral te maken had met de sportieve achteruitgang en de wens van het Oostenrijkse management om een andere organisatiestructuur door te voeren, blijft Martin Brundle de zaak aanwakkeren door te wijzen op de vermeende rol van Jos Verstappen.

Na het raceweekend op Silverstone werd duidelijk dat Horner moest vertrekken. Er verschenen al snel allerlei verhalen over de mogelijke invloed van kamp-Verstappen. Max Verstappen verklaarde in België al dat hij slechts een coureur was. Marko gaf daar recent ook duidelijkheid over en stelde dat de beslissing vooral kwam van Oliver Mintzlaff, managing director van Red Bull GmbH. De macht die Horner naar zich toe had getrokken bleek uiteindelijk te groot. Bovendien vervulde hij meerdere functies tegelijkertijd, iets wat Red Bull nu wil opsplitsen. Met Laurent Mekies als teambaas, Ben Hodgkinson vermoedelijk aan het roer van het motorproject, en een nog aan te wijzen verantwoordelijke voor Red Bull Advanced Technologies, worden de taken verdeeld. Voorheen lagen al deze verantwoordelijkheden bij Horner.

'Team Oostenrijk' hakte knoop door

Hoewel ook Brundle eerder toegaf dat het kamp-Verstappen geen rol speelde in het vertrek van Horner, kwam hij daar tijdens het raceweekend in België weer op terug. Zijn onderbuikgevoel vertelde hem dat er toch sprake moest zijn geweest van invloed vanuit Verstappens hoek, ondanks het ontbreken van bewijs. In zijn column voor Sky Sports F1 schrijft hij daar opnieuw over: "Christian wilde volledige controle behouden over wat hij beschouwde als zijn eigen creatie, en dat in het belang van het team binnen een snel veranderende, hooggespecialiseerde industrie. Ik vermoed dat hij zijn hand daarin heeft overspeeld. En zodra de steun van de familie Yoovidhya - de aandeelhouders met 51 procent - op grotere schaal wegviel, heeft Red Bull-hoofdkantoor in Oostenrijk hem bij de eerste gelegenheid opzijgeschoven."

'Ontslag Horner had goedkeuring van Verstappens nodig'

Daarna komt de rol van de Verstappens aan bod: "Gezien de andere gebeurtenissen sinds de Grand Prix van Bahrein vorig jaar, vooral met betrekking tot Max' uitzonderlijk invloedrijke en uitgesproken vader Jos Verstappen, was het spel gespeeld. Ik vermoed dat Christian nog wel terug zal keren en dan met een stuk eigenaarschap en zeggenschap. Max zal de zomerpauze ingaan als derde in het kampioenschap, waardoor een eventuele exitclausule in zijn contract niet meer van toepassing is. Maar Red Bull zou de ‘Christian-kaart’ sowieso niet hebben gespeeld zonder volledige steun van kamp-Verstappen. De Formule 1 is een extreme wereld die extreme mensen aantrekt. Gelukkig maar."

