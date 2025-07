Nico Rosberg, voormalig F1-coureur en natuurlijk wereldkampioen in F1, stelt dat Max Verstappen afgelopen zondag tijdens de F1 Grand Prix van België liet zien waarom hij 'de meest gestoorde coureur van allemaal is'.

Bij Sky Sports F1 gaat Rosberg in op het uitstellen van de race in België door de FIA. Rosberg zag dat het merendeel van het veld van mening was dat het zicht niet goed genoeg was om te gaan racen om 15:00 uur, iets waar de FIA het uiteindelijk mee eens was. "We hadden coureurs die zeiden dat dit de slechtst denkbare omstandigheden waren, en zij wilden de start uit laten stellen. Ze kwamen met allerlei verhalen op de proppen, dat ze zelfs achter de safety car niks konden zien, en ga zo maar door."

Artikel gaat verder onder video

Rosberg moest lachen om Verstappen

Dan waren er nog coureurs zoals Verstappen, die vonden dat er om 15:00 uur gewoon gereden kon worden nadat de safety car na de formatieronde van de baan was. Rosberg kan niet zeggen dat hij het met de Nederlander eens was, maar kan wel genieten van de instelling van Verstappen. "Dan heb je de meest gestoorde coureur van allemaal, Max Verstappen, die zegt: mij boeit het niet. Ik wil gewoon gaan racen."

Gerelateerd