De Grand Prix van België staat dit komend weekend op het programma en zoals gebruikelijk reizen er grote aantallen Nederlanders af richting Spa-Francorchamps. Ook GPFans is dit weekend op locatie aanwezig en dus is het weer tijd om - geheel volgens de traditie - op onderzoek te gaan naar de horecaprijzen op het circuit.

Tijdens raceweekenden op en buiten het circuit moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden en om die reden bekijken we doorgaans op locatie even goed wat het kost om jezelf te voorzien van een lekker koud biertje of een hamburger. Rondom Circuit de Spa-Francorchamps hebben de organisatoren de zaakjes vrij goed voor elkaar met verschillende horecastandjes om de honderdduizenden supporters die richting het iconische circuit komen te voorzien van een hapje en een drankje. Ook op het circuit zelf is er veel aandacht voor de behoeften van de bezoekers en zijn er allerlei lekkernijen en drankjes verkrijgbaar.

Burgers en wafels

De horecagelegenheden in het Ardennen-plaatsje hebben verschillende gerechten op het menu staan voor de aanwezige bezoekers, al hoef je logischerwijs op de meeste plekken geen hoogstaande culinaire kunststukjes te verwachten. Zoals gebruikelijk zijn de meeste gerechten die verkrijgbaar zijn de gebruikelijke fastfood, gemixt met lokale lekkernijen. Op Circuit Spa-Francorchamps ben je zestien euro kwijt voor een burger van kip, rundvlees of eentje met pulled pork. Een kleine bak aardappelpartjes kost je maar liefst 13,50 euro, terwijl de normale frietjes met een bedrag van 5,80 euro een stuk betaalbaarder zijn. Mocht je zin hebben in een zoete hap, kun je gaan voor een heerlijke Belgische wafel van zes eurotjes.

Biertjes

Natuurlijk moet er op het circuit in de Ardennen ook gedronken worden. De meeste Oranjefans die richting België afreizen om daar een feestje te bouwen op het iconische circuit houden natuurlijk van een biertje. Op het circuit betaal je 7,35 euro voor een halve liter pils. Mocht je terug naar huis moeten rijden, is er ook genoeg keuze zonder alcohol. Voor frisdrank betaal je 4,80 euro per glas in de fanzone rond het circuit, terwijl een watertje van 33 centiliter je 3,10 euro kost. Een bakje koffie gaat voor 3,95 over de toonbank. Mocht je liever een wat zoetere cafeïneboost willen pakken, kun je een blikje Red Bull voor 4,80 euro verkrijgen.

