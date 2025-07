Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat hij zijn vingers zou aflikken bij een line-up met Max Verstappen en George Russell, maar vindt dat momenteel niet realistisch.

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over de toekomst van Verstappen, die mogelijk de overstap naar de Zilverpijlen zou kunnen maken. Afgelopen donderdag gaf de Nederlander tegenover onder anderen GPFans aan dat hij in principe zijn doel wil behalen en dus bij Red Bull wil blijven. Dat lijkt te wijzen op in ieder geval een verblijf tot 2026 bij het Oostenrijkse team, maar over de periode daarna is nog geen uitsluitsel.

Wolff kiest voor Russell en Antonelli in 2026

In gesprek met Martin Brundle bij Sky Sports F1 legt Wolff uit dat die combinatie momenteel niet aan de orde is. "Dit is allemaal stof voor de lange termijn en nu nog wat vergezocht, want ik wil dat het zo blijft met Kimi en George. Al het andere is niet realistisch. Russell en Verstappen zou wel echt Prost tegen Senna zijn, denk ik."

Pers voert vooral de druk op volgens Wolff

Dat Russell momenteel nog steeds geen handtekening heeft gezet onder een contractverlenging, is volgens Wolff helemaal niet zo vreemd. "Jullie [de pers] voeren de druk op omdat het een interessant onderwerp is. Het is compleet normaal, en we zitten nu midden in de onderhandelingen. Elke coureur wil een betere auto en meer geld dat is compleet normaal. Maar dat zal niet het cruciale punt zijn."

