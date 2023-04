Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 13:54

Het zusterteam van Red Bull Racing is hard aan de weg aan het timmeren om het tij te keren. Tijdens de Grand Prix van Australië kwam de renstal met een nieuwe vloer aan en Jody Egginton onthult bij Motorsport.com dat "er nog veel meer aan zit te komen".

AlphaTauri deelt momenteel de laatste positie in het klassement voor de teams met Williams. Beide renstallen hebben na drie races één punt weten te verzamelen, al had Alexander Albon hoogstwaarschijnlijk zonder zijn schuiver in Melbourne er nog een aantal bijgeschreven. Franz Tost gaf eerder dit jaar al aan dat hij niet helemaal op één lijn lag met de engineers, maar die beloven nu beterschap.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkelingen vloer

De vloer die in Melbourne werd geïntroduceerd is volgens Egginton de eerste stap van de verwachte zes stappen die het team moet gaan zetten. "Het pakt voor een groot deel de zwakke plekken aan die we hebben vastgesteld bij de auto. Toen we afgelopen winter de wagen aan het ontwikkelen waren, hebben we onszelf bepaalde doelen gesteld. We hebben een aantal daarvan gehaald en een aantal niet", zo vertelt hij. De nieuwe vloer is in ieder geval een opsteker: "Deze update moet dat voor een deel oplossen."

Jody Egginton

Verhoging vloer zorgt voor instabiliteit

Dit seizoen is de verplichte rijhoogte met 15 millimeter omhoog gegaan en Egginton onthult dat daar de oorzaak van een aantal problemen liggen. De engineer stelt dat AT04 veel last heeft van instabiliteit en dan voornamelijk bij het aansnijden van de bochten. Het team gaat dus vooral aan de slag met de prestaties in de lage snelheidsbochten en Egginton is optimistisch: "We hebben een heel duidelijk beeld van wat er moet gebeuren."