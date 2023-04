GP Las Vegas zorgt voor boze inwoners, Verstappen neemt Ferrari op de hak | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 april 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat fans van Lewis Hamilton een petitie zijn gestart om de wereldtitel van 2021 aan de Brit te overhandigen. Max Verstappen blikt tijdens de documentaire Anatomy of a Champion vooruit op de Grand Prix van België en neemt daar het team van Ferrari op de hak en Geroge Russell komt terug op zijn voorspelling dat Red Bull Racing in 2023 alle races zal gaan winnen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Grand Prix van Las Vegas zorgt voor boze inwoners van de gokstad

Inwoners van Las Vegas zijn niet allemaal even blij met de Grand Prix die later dit jaar zal gaan plaatsvinden. In de voorbereiding op de race wordt er een nieuwe laag asfalt gestort op de plekken die later onderdeel van het circuit zullen zijn. Dit brengt de nodige overlast met zich mee en daar zijn enkele inwoners niet over te spreken. Hele artikel lezen? Klik hier

Russell slikt woorden over Red Bull weer in: "Was gefrustreerd na de race"

Mercedes-coureur George Russell komt terug op de uitspraken die hij na de Grand Prix van Bahrein deed. De Brit vertelde daar dat Red Bull zo'n grote voorsprong heeft, dat het team dit jaar alle 23 races zou gaan winnen. Inmiddels moet hij die woorden inslikken en onthult hij dat hij de uitspraken deed uit frustratie. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen doet meest beschamende moment in de Formule 1 uit de doeken

Max Verstappen zit inmiddels al weer heel wat jaartjes in de koningsklasse van de autosport en niets menselijks is hem vreemd. In gesprek met PlanetF1 blikt de titelhouder terug op zijn meest beschamende moment dat leidde tot een laaiende Helmut Marko. Hele artikel lezen? Klik hier

Fans op Twitter blazen petitie om 'bestolen' Hamilton titel van 2021 te geven nieuw leven in

Het zit enkele fans van Lewis Hamilton toch niet helemaal lekker dat de wereldtitel van 2021 niet naar de Brit is gegaan. Er was een petitie gestart om de zevenvoudig kampioen te voorzien van titel nummer acht en inmiddels hebben de fans die petitie nieuw leven ingeblazen. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen neemt Ferrari op de hak in documentaire: "Kunnen ze hun strategie verpesten"

Max Verstappen heeft zich tijdens de opnames van de documentaire Max Verstappen: Anatomy of a Champion' uitgelaten over de strategische keuzes van Ferrari. Tijdens de voorbereiding op de Grand Prix van België heeft de Nederlander het over de strategische keuzes van Ferrari en neemt hij geen blad voor de mond. Hele artikel lezen? Klik hier