Max Verstappen gaat alweer enige jaren mee in de Formule 1 en de Nederlander heeft inmiddels vele successen weten te boeken. Ondanks de vele zeges ging het niet altijd van een leien dakje voor de tweevoudig wereldkampioen. Verstappen doet uit de doeken wat zijn 'meest beschamende moment' in de sport is geweest.

Hoewel Verstappen nog altijd pas 25 jaar oud is, behoort hij inmiddels al tot het meubilair van de Formule 1. De regerend wereldkampioen begon in 2015 aan zijn avontuur in de koningsklasse op zeventienjarige leeftijd en dus heeft hij in al die jaren de nodige ervaring weten op te bouwen. Hoewel Verstappen natuurlijk al een hoop overwinningen, pole positions en twee kampioenschappen op zijn naam heeft, is het zeker niet altijd helemaal goed gegaan voor de Nederlander.

Meest beschamende moment

De man uit Hasselt krijgt de vraag wat zijn meest beschamende moment in de Formule 1 is geweest en daarover hoeft hij niet lang te twijfelen. "Ik weet het nog precies", citeert PlanetF1. "Het was in 2016 in Austin. Ik lag volgens mij op de vijfde plek. Dat maakte niet echt uit, want ik zat zeer dicht achter de coureurs die derde en vierde lagen. Mijn engineer zei: 'Push nu, push nu'. Dat liet mij denken dat ik na die ronde naar binnen moest, dus ik verhoogde mijn snelheid."

Boze Helmut Marko

Vanaf daar ging het mis. "Ik dook vervolgens de pits in. Ik kwam de bocht om en realiseerde mij dat ik nooit naar binnen gehaald werd. Ze vertelden mij niet om te stoppen, dat hadden ze nooit gedaan. Toen dacht ik: 'Oh god, wat heb ik toch gedaan!' Ik zei ze dat ik in de pitlane was en naar binnen kwam. Toen renden alle monteurs naar buiten met banden. De stop duurde acht of tien seconden, wat nog steeds vrij snel was." Verstappen vertelt dat Helmut Marko na afloop behoorlijk pissig was. Na drie ronden gaf toen mijn versnellingsbak de geest. Stel je eens voor al dat niet gebeurd was!"