George Russell heeft zijn woorden na de Grand Prix van Bahrein deels ingeslikt. De Brit, sinds 2022 coureur van Mercedes in de Formule 1, zei na die race dat Max Verstappen en Red Bull Racing 'alle races in 2023 gaan winnen'. Hij was niet de enige vanuit Mercedes die dit zei.

Ook teambaas Toto Wolff en teamgenoot Lewis Hamilton lieten weten dat ze denken dat 'de titel al beslist is' en ze 'nog nooit zo'n snelle auto hadden gezien'. 'Mercedes had in 2023, mede door de straf die Red Bull kreeg vanwege het overschrijden van de budgetcap van 2021 en de goede vorm die de W13 liet zien richting het einde van het seizoen, genoeg hoop om het gat met de regerend wereldkampioen te dichten. In plaats daarvan is het gat in 2023 alleen maar groter geworden. Ferrari zit net zoals Mercedes nog ongeveer op hetzelfde niveau, maar er is een nieuwe concurrent bijgekomen: Aston Martin.

Russell neemt woorden terug

In gesprek met Motorsport.com geeft de Brit toe dat hij zijn opmerkingen niet meende en hij zijn emoties na de race niet onder controle had. "Ik was natuurlijk ook erg gefrustreerd na de race in Bahrein, dus dan zeg je soms dingen die je niet helemaal meent. Ik denk nog steeds dat Red Bell mijlen ver vooruit loopt op de rest, maar ze zijn niet meer onverslaanbaar." Russell is dit seizoen nog niet op het podium geweest en viel tijdens de race in Australië uit met motorproblemen.

Niet opgeven

Iets wat Russell niet van plan is met Mercedes is opgeven. De Brit weet dat het een flink gevecht gaat worden om het gat met Red Bull te dichten, maar er zijn genoeg mogelijkheden om dit mogelijk te maken. "We geven sowieso niet op en blijven altijd voor de winst gaan. We moeten nog wel even afwachten wat de upgrades precies gaan brengen en dan zien we wel of we echt tegen ze kunnen vechten."