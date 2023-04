Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 19:51 - Laatste update: 19:54

Honda is officieel een leverancier voor de nieuwe fase van de Formule 1, die dankzij nieuwe motorreglementen in 2026 begint. Het Japanse bedrijf is, nu Red Bull met Ford in zee gaat, nog op zoek naar een partner. Er zijn nog twee partijen over.

Dit weet grandprix.com te melden. Volgens de site gaat het om Aston Martin en McLaren, die allebei al in het openbaar hebben aangegeven dat ze vanaf 2026 nog niet een leverancier hebben en ervoor open zouden staan om te vertrekken bij Mercedes. Honda is aan het overwegen om met één van deze partijen in zee te gaan, maar een beslissing wordt pas ergens in juni verwacht. Dit is omdat dit het laatste moment is om het personeel te kunnen organiseren voor het op tijd kunnen bouwen van nieuwe krachtbronnen voor de nieuwe partner.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon over tijd bij Red Bull naast Verstappen: "Mensen begrepen mij verkeerd"

Honda heeft natuurlijk al eerder samengewerkt met McLaren, zonder al te veel succes. In het seizoen 2015, 2016 en 2017 werkte beide partijen samen voordat ze vervolgens uit elkaar gingen. Honda ging vervolgens met succes samenwerken met Red Bull Racing, terwijl McLaren na drie jaar Renault sinds 2021 samenwerkt met Mercedes. Onder meer Zak Brown had al duidelijk aangegeven dat het nog niet duidelijk is wie vanaf 2026 de leverancier gaat zijn van de motoren van McLaren, behalve dan dat ze het niet zelf gaan doen. Mercedes is natuurlijk een optie, maar dit is Honda dus ook.

Aston Martin

Sportief gezien is Aston Martin vanuit het huidige perspectief het meest interessant voor Honda. Sinds de terugkeer van Aston Martin werkt het net zoals McLaren samen met Mercedes op het gebied van motoren. Dit blijkt zeker dit jaar te werken, want het team doet mee met Mercedes en Ferrari om de podiumplekken achter de auto's van Red Bull. Het is in een interessante plek voor Honda om in te stappen, ondanks dat er binnen nu en 2026 natuurlijk veel aan het sportieve plaatje kan veranderen. Het zou wel een gevecht met Red Bull kunnen betekenen voor Honda, waar het de laatste tijd zo succesvol mee is.