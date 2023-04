Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 18:59

Alexander Albon heeft teruggeblikt op zijn tijd bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, een periode die vanaf het midden van het seizoen 2019 tot eind 2020 zou duren. Albon begreep dat het team 'de auto om Verstappen heen aan het bouwen was'.

Albon maakte zijn debuut namens Toro Rosso, net zoals Verstappen, en zou tijdens dat seizoen al na twaalf races de overstap maken naar Red Bull. Hij moest vanaf de tweede seizoenshelft Pierre Gasly doen vergeten, die teleurstelde naast Verstappen. Albon deed het wel wat beter, maar ook hij was amper voorin te vinden om Verstappen te helpen in zijn gevecht met de auto's van Mercedes. In 2021 werd Albon vervangen door Sergio Perez, en sindsdien won Verstappen twee kampioenschappen en veroverde Red Bull in 2022 het kampioenschap bij de constructeurs. Albon was in 2021 reservecoureur bij Red Bull toen Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen werd.

Artikel gaat verder onder video

Albon over tijd bij Red Bull

In gesprek met The Express is Albon openhartig over zijn tijd bij Red Bull. "Natuurlijk luister je voor de ontwikkeling van de auto naar de coureur die er het beste mee presteert, want dan is het potentieel veel groter. Ik ga mezelf er niet schuldig voor noemen maar mensen begrepen mij gewoon verkeerd als ik zei dat de auto om hem heen werd gebouwd. Nee, het is het feit dat hij ermee om kan gaan en dat hij er op een bepaalde manier mee rijdt. Je moet proberen te vinden wat hij heeft, want uiteindelijk laat hij het werken. Eerlijk gezegd is dat het verschil."

Sinds 2022 is Albon actief bij Williams, dat vorig jaar geen succesvol seizoen kende en dit jaar wat stappen lijkt gezet te hebben. Albon maakt sinds zijn komst indruk door het maximale te halen uit een matige auto en vaak in de buurt te komen van de top tien. Het leverde de voormalig coureur van Red Bull tijdens het seizoen 2022 een contractverlenging voor meerdere jaren op. Voor nu is Albon de kopman van het team dat probeert weer richting de gloriedagen terug te keren.