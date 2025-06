De Formule 2-sprintrace in Oostenrijk is stilgelegd met een rode vlag, nadat er drie auto's betrokken raakten bij een nare crash in de derde ronde van de race. Alle coureurs maken het goed.

In de derde ronde van de Formule 2-sprintrace in Oostenrijk ging het mis bij bocht drie. Sami Meguetounif, Luke Browning, Arvid Lindbad maakten contract bij het sturen, waarbij de auto van Meguetounif over de auto van Browning rolde en vervolgens ondersteboven weer op het circuit terechtkwam. Het lijkt erop dat zowel de roll hoop als de halo ook vandaag weer van groot belang waren, waardoor er hele nare scenario's zijn voorkomen. Alle coureurs zijn oké, zo heeft de Formule 2 bevestigd. {embed

🔴 RED FLAG 🔴



Meguetounif, Browning and Lindblad are the cars involved.



All drivers confirmed ok ✅#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/fxvftVrHgJ — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2025

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd

{/embed]