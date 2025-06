Johnny Herbert is van mening dat mocht Max Verstappen besluiten te vertrekken bij Red Bull Racing, de Oostenrijkse formatie alles moet zetten op Arvid Lindblad als opvolger van de viervoudig wereldkampioen.

Max Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar de toekomst van de Nederlander staat al enige tijd - in ieder geval in volgens de media - op losse schroeven. De performance van Red Bull Racing valt dit seizoen enorm tegen en het is een publiek geheim dat Mercedes en Aston Martin niet weg zouden kijken als Verstappen op de deur klopt. Met in het achterhoofd dat er in 2026 nieuwe motorische reglementen in de sport worden geïntroduceerd, is het niet ondenkbaar dat de viervoudig wereldkampioen het nieuwe tijdperk in de sport bij een andere werkgever aan wil vangen.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Verstappen bij Red Bull

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, is het volgens Johnny Herbert duidelijk wie de Nederlander op moet volgen bij Red Bull Racing: "Ervaring doe je op, maar als je het talent hebt en mentaal sterk genoeg bent, zal je succesvol zijn. Ik zou voor Arvid Lindblad gaan", klinkt het bij Vision4Sport. "Hij heeft races gewonnen in alle klassen waarin hij is uitgekomen. Ieder jaar is hij omhoog geklommen op de motorsportladder. Hij rijdt binnenkort in een Red Bull. Arvid zou er goed passen. Hij moet nog achttien worden. Maar dat was voor Max geen probleem, en ik denk dat het ook voor Arvid geen probleem zal zijn."

Lindblad opvolger Verstappen bij Red Bull

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Hij heeft een goede voorbereiding gehad en is goed begeleid door Red Bull en Helmut Marko. Hij zou de perfecte match zijn. Er hangen wat risico's aan, maar kijkend naar hoe hij het doet, denk ik dat hij heel goed zou zijn voor Red Bull. Ervaring is niet alles. Als het talent daar is, is de ervaring niet relevant. Dat wordt beter met de jaren. Arvid heeft in iedere Formula-klasse waarin hij reed indruk gemaakt. Ze moeten hem niet kwijtraken. Verlies het talent niet dat je in handen hebt. Koester het. Ga ervoor."

Gerelateerd