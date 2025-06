Toto Wolff kan zijn geluk niet op met George Russell na zijn uitstekende kwalificatie op zaterdag. De teambaas van Mercedes is vol lof over de prestaties van zijn coureur, die pole position wist te pakken in Montreal. De uitspraken van Wolff bieden een nieuw perspectief op de toekomst van de Britse coureur binnen het team.

Russell wist tijdens de kwalificatie de snelste ronde te rijden, waarmee hij Max Verstappen van Red Bull wist te verslaan met 0,160 seconden. Het was niet de eerste keer dat de Mercedes-coureur pole position weet te pakken in Canada, want ook vorig jaar stond hij al op de eerste startplek. Voor Mercedes, dat sinds hun terugkeer in de Formule 1 in 2010 goed zijn voor 134 pole positions, was het één van de mooiere poles. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag leek de Zilverpijl al competitief, met Russell als snelste in de tweede sessie.

Nieuw contract?

Wolff is duidelijk trots op de jonge Brit en licht nu bij Sky Sports zelfs een tipje van de sluier over een nieuw contract te tekenen: "Hij geeft ons alle redenen om dat snel te tekenen." De teambaas benadrukt de sterke ronde die Russell reed, vooral gezien de concurrentie van Verstappen en andere sterke teams als McLaren en Ferrari. "Het was een zeer sterke ronde van hem", zegt de Oostenrijker. "Hij was de enige die in de 1 minuut 10 reed, wat indrukwekkend is gezien de sterke concurrentie van onder andere Max op de medium band en de sterke McLarens en Ferrari's."

Langer verblijf

De kwalificatie verliep echter niet zonder uitdagingen: "Aan het begin van de kwalificatie ging het niet gemakkelijk", legt Wolff uit. Desondanks wist Russell tijdens de laatste runs op de zachte band zijn snelheid te vinden, en op de medium band kwam hij in een flow. Het resultaat was een indrukwekkende pole ronde die volgens Russell zelf één van de mooisten van zijn leven is. Het brengt hem weer dichterbij een langer verblijf bij Mercedes, waar men volgens de geruchten nog altijd op Verstappen hoopt: "We weten wat hij kan en hij leidt dit team al een tijdje. Hij heeft de snelheid en de juiste instelling. Hij is al zo lang junior bij Mercedes, en we liggen op schema met wat we altijd al van plan waren."