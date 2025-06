Andrea Kimi Antonelli, een veelbelovende rookie in de Formule 1, heeft zijn eerste seizoen in de koningsklasse omschreven als een "zee vol haaien". In gesprek met Motorsport.com vertelt de jonge Italiaan dat het rookieseizoen niet alleen sportief, maar ook mentaal een zware is.

Antonelli kwam vanuit de FRECA in razend tempo naar de Formule 1. Ondanks dat de Italiaan vrij makkelijk zijn weg naar de koningsklasse heeft weten te vinden, is het een zware stap voor de 18-jarige coureur. "Ik heb drie hele lastige weekenden gehad en moet eerlijk zeggen: dat is mentaal best zwaar geweest", vertelt Antonelli in gesprek met Motorsport.com.

Rookie-seizoen Antonelli

Gelukkigerwijs wordt de mentale druk een beetje weggenomen door zijn vader, die een grote rol speelt in de carrière van de jonge Italiaan. Antonelli vertelt dat zijn vader altijd bij hem is geweest sinds hij zijn eerste stappen in de kartsport zette en dat ze samen onboardbeelden en beelden van de vorige race terugkijken om steeds beter te worden.

Ondanks dat het een zware periode is, ziet Antonelli zijn rookie-seizoen als een kans om het op te nemen tegen negentien andere topcoureurs. "Er is geen reden om bang te zijn voor de andere coureurs", zegt hij, en voegt eraan toe: Natuurlijk is er nog veel te leren en moet hij nog veel verschillende scenario's meemaken.

Een zee vol haaien

De Formule 1 is volgens de jonge coureur echter als een zee vol haaien: "Het is alsof je in het water ligt met haaien om je heen. Als je niet presteert, dan word je opgegeten. Het is dus heel belangrijk om er vanaf de eerste training bovenop te zitten. Anders loop je achter de feiten aan en om dan nog terug te komen, is lastig," legt hij uit.

