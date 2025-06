Lance Stroll wist op bijzondere wijze de aandacht te trekken tijdens een persconferentie voor de Grand Prix van Canada. De woorden van Stroll kwamen uit de mond van een man die, ondanks zijn recente herstel van een handblessure, totaal niet enthousiast leek om weer op de baan te verschijnen. Zijn optreden viel op door een combinatie van kauwgomkauwen en korte, ongeïnteresseerde antwoorden op vragen van de aanwezige journalisten.

De Canadese coureur leek tijdens zijn opvallende entree in de persruimte alsof hij een afspraak had die hij liever niet wilde hebben. Zijn antwoorden waren futloos en deden menigeen de wenkbrauwen fronsen. Toen hij gevraagd werd naar zijn eerste bezoek aan het Circuit Gilles Villeneuve, nota bene het circuit in zijn thuisland, antwoordde hij simpelweg: "Lang geleden." De reden van zijn handblessure, waardoor hij zich moest terugtrekken uit de Grand Prix van Spanje, bleef ook onduidelijk. Stroll gaf aan dat het om een oude blessure ging die weer opspeelde: "Het is gewoon de oude blessure die ik een paar jaar geleden al had. Die begon weer problemen te geven, en ja, daarom heb ik het nu laten behandelen."

Ondanks zijn tegenvallende optreden, kreeg hij wel lof van Aston Martin-teamchef Andy Cowell. Hij prees de vastberadenheid en passie van Stroll voor de sport: "Hij is vastberaden," zei Cowell. "Hij is volledig gefocust op dit seizoen en wil races en wereldkampioenschappen winnen." De Aston Martin-teamchef benadrukte dat Stroll de meest teleurgestelde persoon was toen hij niet kon racen in Barcelona, maar dat hij vastbesloten was om in Canada weer aan de start te verschijnen. Ironisch, zeker gezien de manier waarop Stroll zichzelf dan op een belangrijk moment als de persconferentie - nota bene als de grote thuisheld - presenteert naar de buitenwereld.