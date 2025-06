F1, F2, F3 en de FIA zijn met een gezamenlijk statement naar buiten gekomen namens hun coureurs en teams. In dit statement richten ze zicht tot de online haat waar coureurs vaak mee te maken krijgen gedurende een seizoen.

Het is niet de eerste keer dat F1 dit doet, maar het gaat hier dus om een gezamenlijk statement samen met F2, F3 en de FIA. "Namens onze coureurs en teams F1, F2, F3 en de FIA, door middel van onze United Against Online Abuse-campagne, verwerpen we alle vorm van misbruik en intimidatie. We zullen gezamenlijk online misbruik en intimidatie blijven rapporteren. Of je nu een fan of onderdeel van de motorsportwereld bent, we zijn allemaal gepassioneerd. Het zijn allemaal mensen. We vragen iedereen om respectvol te blijven richting de atleten en de teams."

