Vlaggen in de Formule 1: Welke tien vlaggen zijn er en wat betekenen ze allemaal?

Vlaggen staan centraal bij de veiligheid in de Formule 1. Ze spelen een belangrijke rol in het communiceren naar de coureurs. GPFans legt uit wat alle vlaggen in de koningsklasse eigenlijk betekenen.

Tijdens een Grand Prix is er een vorm van stille communicatie tussen de marshals langs de baan en de coureurs die met snelheden van 300 kilometer per uur langs vliegen. Deze communicatie gebeurt dus met vlaggen en elke kleur heeft weer een andere betekenis. Aan de hand van de vlaggen krijgen de coureurs cruciale informatie doorgespeeld.

Alle vlaggen op een rijtje

Geel: De gele vlag geeft aan dat er een gevaar is in het baanvak van deze marshalpost, bijvoorbeeld een gecrashte auto in de grindbak. Marshals kunnen ook met twee vlaggen tegelijk zwaaien (dubbelgeel) om extra gevaar aan te geven en dat coureurs bereid moeten zijn om te kunnen stoppen, als dat nodig is. Er mag in een baanvak waar geel hangt, niet ingehaald worden. De gele vlag wordt ook gebruikt tijdens een virtual safety car of volledige safety car. Er wordt dan daarnaast een wit bord uithangen met de zwarte letters VSC of SC.

Groen: De groene vlag geeft aan dat alles weer 'normaal' is. Het gevaar is veiliggesteld en er mag weer vol gas geracet en ingehaald worden in dit baanvak. Deze wordt ook bij alle marshalposts gezwaaid na een herstart en om de start of herstart van een sessie of race aan te geven.

Rood: De rode vlag geeft aan dat de sessie of race onmiddellijk gestaakt wordt, omdat het te gevaarlijk is om door te gaan. Deze wordt bij iedere marshalpost gezwaaid.

Geel-roodgestreept: De geel-roodgestreepte vlag geeft aan dat de baan glad of vies is door bijvoorbeeld olie, brokstukken of plotselinge regen. Het kan ook gebruikt worden om aan te geven dat er een marmot oversteekt, zoals in Canada, of een hert, zoals in Oostenrijk. Marshals zwaaien niet met deze vlag, maar houden deze alleen gestrekt vast. Anders kunnen coureurs het verwarren met een gele of rode vlag. Ondanks dat het een vorm van gevaar aangeeft, mag er wel ingehaald worden.

Wit: De witte vlag geeft aan dat er een langzame auto op de baan rijdt, bijvoorbeeld een F1-bolide met een lekke band of tijdens een safety car een vrachtwagen die een stilgevallen deelnemer wegtakelt.

Blauw: De blauwe vlag geeft aan dat een langzamere coureur de snellere auto achter hem erlangs moet laten. Deze moet alleen gezwaaid worden als het gaat om het op een ronde zetten van een andere deelnemer, niet in een gevecht om positie. Negeert een langzamere coureur de blauwe vlag te lang, dan kan het een straf opleveren.

Diagonaal half zwart en half wit: De half zwart-half witte vlag geeft aan dat een coureur een waarschuwing heeft gekregen voor bijvoorbeeld het overschrijden van de track limits of gevaarlijk rijgedrag. Gaat de betrokken coureur nog een keer in de fout, dan levert het een straf op. Deze vlag wordt gestrekt getoond, en dus niet gezwaaid, bij het start-finishgedeelte samen met het startnummer, zodat deelnemers weten om wie het gaat.

Zwart met oranje cirkel: De meatball flag, zoals deze vaak wordt genoemd, geeft aan dat de auto van een coureur is beschadigd of een mechanisch probleem heeft. Je krijgt dan opdracht om zo snel mogelijk naar de pitstraat te gaan om het probleem te verhelpen. Deze wordt ook alleen bij start-finish getoond samen met het startnummer.

Zwart: De zwarte vlag betekent dat een coureur is gediskwalificeerd en dus uit de klassering wordt geschrapt. Deze wordt eveneens alleen bij start-finish getoond samen met het startnummer.

Zwart-witgeblokt: De zwart-witgeblokte vlag geeft het einde van een sessie of race aan en wordt alleen bij het start-finishgedeelte gezwaaid.

