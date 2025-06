Yuki Tsunoda (25) heeft het enorm zwaar als tweede coureur van Red Bull Racing. De Japanner kende in Spanje wederom een uiterst teleurstellend weekend - en het lijkt erop dat de situatie hemzelf nu ook iets te veel wordt. Tsunoda zou na afloop van de Spaanse Grand Prix hebben gehuild, voordat hij met waterige oogjes bij de interviews verscheen. Fans leven met hem mee.

Wat hij ook probeert, het werkt niet. Tsunoda kent vooralsnog een rampzalige periode bij Red Bull Racing. Hij mocht al vrij snel in het seizoen het stoeltje overnemen van de teleurstellende Liam Lawson, maar een succes werd de overstap naar de hoofdmacht nog niet. Iedere coureur die vooralsnog plaatsneemt naast Max Verstappen, keert vroeg of laat met zijn ziel onder z'n arm huiswaarts. In Spanje kende Tsunoda wederom een rampweekend, waarin hij zowel tijdens de kwalificatie als race weinig wist klaar te spelen. Het lijkt de Japanner niet in de koude kleren te zitten, want bij de interviews verscheen hij met waterige oogjes. Volgens fans was hij kort daarvoor in huilen uitgebarsten.

Tsunoda teneergeslagen bij interview na GP Spanje

Bij de interviews na afloop had Tsunoda het zichtbaar moeilijk toen hem gevraagd werd terug te blikken op de race. "De safety car hielp duidelijk niet. Waarschijnlijk lag er zonder [de safety car] de potentie om punten te scoren, maar het is wat het is. Het was vrijwel dezelfde auto sinds de eerste vrije training; de pace was redelijk, maar het is niet de pace waar ik naar op zoek ben of waar wij als team naar op zoek zijn, dus nee niet veel verbeterd."

Fans voelen mee met worstelende Tsunoda

Op Instagram voelt men in de comments mee met Tsunoda, die het zowel in de auto als mentaal zwaar heeft. Dat hij zijn tranen niet onder controle kon houden, zegt volgens hen genoeg. "Yuki heeft zeker gehuild... Red Bull, ik haat jullie, stop het vernietigen van coureurs", zo schrijft iemand. Weer een ander zegt: "Oh dit is zo verdrietig. Arme Yuki. Maar ik zou ook niet willen dat Hadjar in de buurt komt van die auto." Er worden ook veel emoji's gedeeld van gebroken hartjes en huilende poppetjes. "Hij staat op het punt om te gaan huilen, ik voel echt mee met hem. Je komt sterker terug, Yuki!", zo steekt iemand hem nog een hart onder de riem. Maar mensen vrezen ook dat het ergste nog moet komen. "Het meest verdrietige gedeelte is nog dat Yuki nergens anders heen kan na dit seizoen", zo klinkt het.

