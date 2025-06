Lance Stroll zou na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje een woede-uitbarsting hebben gehad in de garage van Aston Martin, waarbij hij zijn hand zou hebben geblesseerd. Het Formule 1-team van Lawrence Stroll heeft op die bewering gereageerd.

Lance Stroll kwalificeerde zich afgelopen zaterdag als veertiende voor de Grand Prix van Spanje, waarmee zijn sessie in Q2 ten einde kwam. Enkele uren na afloop van de sessie liet het team van Aston Martin middels een statement aan onder andere GPFans weten dat Stroll zijn deelname aan de Grand Prix van Spanje terug moest trekken, omdat hij last had van een blessure aan zijn hand en pols. Dit zou verband houden met een medische ingreep die de Canadees in 2023 heeft moeten ondergaan, nadat hij vlak voor de start van het seizoen een val met zijn fiets kende.

Stroll moet Grand Prix van Spanje overslaan vanwege blessure

"De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", las het. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan. Zijn medische team heeft bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel." Het was opvallend dat Stroll zich pas ná de kwalificatie terugtrok uit de race, omdat Aston Martin hierdoor geen invaller meer voor de zaterdag in mocht zetten volgens de reglementen.

Woede-uitbarsting na kwalificatie

Op zondag kwam er vervolgens een merkwaardig verhaal naar buiten. Volgens de BBC zou Stroll na zijn uitschakeling in de kwalificatie op zaterdag een woede-uitbarsting in de garage van het team hebben gehad, waarbij hij apparatuur sloopte en teamleden zou hebben uitgescholden. Ook zou hij vervolgens om die reden het verplichte weegmoment van de FIA hebben genegeerd, wat hem op een waarschuwing van het motorsportorgaan kwam te staan.

De twee incidenten werden in de media vervolgens al snel aan elkaar gekoppeld: moest Stroll zich zo opvallend laat terugtrekken van deelname aan de race, omdat hij tijdens de vermeende woede-uitbarsting zijn hand of pols heeft geblesseerd? Een woordvoerder van Aston Martin heeft inmiddels immers bevestigd dat Stroll inderdaad "aangedaan" was, waarmee genoeg gezegd werd.

Aston Martin reageert

Volgens teambaas Mike Krack heeft de blessure van de Canadees hier echter niets mee te maken. Op de vraag of Stroll zijn polsblessure heeft verergerd door met zijn vuist op tafel te slaan, stelt hij: "Nee, nee. Ten eerste, ik was bij de pitmuur en ik heb niks gezien of gehoord", citeert PlanetF1. "Ik denk dat dit een typisch verhaal is dat in de media rondgaat."