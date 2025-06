Red Bull Racing heeft gigantische fouten gemaakt in de strategie van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje. De Oostenrijkse renstal ging tot tweemal toe in korte tijd in de fout, zo concludeert F1-journalist en voormalig teammanager Peter Windsor op zijn YouTube-kanaal. Hij zegt "met stomheid geslagen" te zijn door de keuzes van Red Bull.

Windsor snapt helemaal niets van de beslissingen die werden gemaakt aan de Red Bull-pitmuur in Barcelona. Volgens hem hebben ze minstens twee keer een cruciale fout gemaakt met Verstappen en is hiermee een potentieel uitstekend resultaat door het putje gespoeld. Het begon bij het moment met George Russell, waar Verstappen van engineer Gianpiero Lambiase de opdracht kreeg de positie terug te geven. "Er werd veel gediscussieerd aan de pitmuur bij Red Bull en het was niet goed, want zij kwamen tot de opmerkelijke beslissing dat ze Max moesten vertellen dat hij de positie terug moest geven aan George", zo begint de journalist zijn videoanalyse.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull had Verstappen die opdracht niet moeten geven

En dat Red Bull die opdracht gaf aan Verstappen, vindt Windsor vreemd. "In de tussentijd oordeelde de FIA over exact diezelfde situatie dat ze geen verdere actie zouden ondernemen", zo gaat hij verder. "Dus het was niet nodig om Max te vertellen dat hij die positie terug moest geven aan George." Volgens Windsor was het allemaal een gevolg van wederom een fout van Red Bull - en dat was dat ze Verstappen besloten op de harde band te zetten na de safety car. "Red Bull maakte een gigantische fout in de strategie."

Norris knipoogt na clash Verstappen en Russell: 'George had straf moeten krijgen'Lees meer

Waarom liet Red Bull Verstappen niet buiten op de softs?

Windsor is van mening dat Red Bull er voor had moeten kiezen Verstappen op z'n gebruikte softs te laten staan. "Ik ben echt met stomheid geslagen door die beslissing [van Red Bull]", zo legt hij uit. "Waarom lieten ze hem niet buiten? Hij stond op gebruikte softs. Ja, waarschijnlijk had Oscar Piastri hem wel te grazen genomen, maar de DRS zou pas in de laatste drie ronden ofzo weer in het spel komen. Misschien had Oscar hem gepakt, maar ik denk niet dat Lando [Norris] hem had gepakt. En anders was hij derde geworden, in het slechtste scenario. Maar hij was zeker niet achter Charles Leclerc en George Russell gefinisht. Dus wat ging er om in het hoofd van Red Bull? Ik heb gewoonweg geen idee. Ze waren het compleet kwijt met de strategie."

Wie is Peter Windsor?

Windsor is een 73-jarige Britse analist die geruime tijd naam heeft gemaakt in én buiten de paddock. Windsor begon zijn journalistieke loopbaan in de jaren '70 en kwam in 1985 bij het Formule 1-team van Williams aan boord als sponsorship manager. Vervolgens werkte hij als general manager bij Ferrari. Windsor was ook meerdere jaren moderator voor de persconferenties na de kwalificaties en Grands Prix. Tijdens het F1-seizoen van 2010 zou Windsor, samen met ingenieur Ken Anderson, het Amerikaanse team US F1 Team naar de grid brengen, maar dit ging uiteindelijk niet door. Tegenwoordig is Windsor veelal actief als analist op zijn eigen YouTube-kanaal.

Gerelateerd