Het Formule 1-team van McLaren lijkt niet geraakt te zijn door de regelwijzigingen omtrent de voorvleugels die dit weekend in Barcelona hun intrede maakten. Een domper voor Red Bull Racing, al had Max Verstappen naar eigen zeggen überhaupt geen hoge verwachtingen.

Het raceweekend in Barcelona dat momenteel wordt afgewerkt, was tot voor kort één van de meest geanticipeerde weekenden van het seizoen. Het was immers al enige tijd bekend dat er hier nieuwe artikelen aan het technische reglement toegevoegd zouden worden. De voorvleugels mogen nu maximaal tien millimeter doorbuigen wanneer er aan beide kanten symmetrisch gewichten op worden gelegd, waar dit eerst vijftien millimeter was. Dit verticale afwijking mag nu niet meer dan vijftien millimeter zijn, in plaats van 20 millimeter, als het gewicht op één kant van de voorvleugel wordt gelegd. Ook de flaps van de voorvleugel zijn aangepakt. Deze mogen nu niet meer dan drie millimeter doorbuigen, terwijl het eerst vijf millimeter was.

Geen impact op McLaren

De algemene consensus in de paddock was dat het team van McLaren hier hard door geraakt zou worden, omdat zij enorm buigbare voorvleugels zouden hebben. Dit zou een grote rol spelen in de huidige sterke performance van het team, waardoor zij in Barcelona een stap terug zouden doen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sprak zelfs over twee verschillende wereldkampioenschappen dit seizoen: een tot de Grand Prix van Spanje, en een vanaf de Grand Prix van Spanje. Vooralsnog blijkt niets echter minder waar. McLaren eindigde in alle vrije trainingen bovenaan de tijdenlijst en eindigde in de kwalificatie op de eerste en tweede plaats, met daarachter Max Verstappen.

Verstappen reageert

Een domper voor de titelaspiraties voor Red Bull Racing, maar voor Verstappen zelf komt het niet als een verrassing: "Ja, maar ik ben het niet geweest die dat heeft gezegd", citeert Motorsport.com. "Ik heb het daar nooit over gehad. Je weet natuurlijk nooit hoe een seizoen verloopt, maar ik ben niet bezig met een titelstrijd. Totaal niet. Ik doe gewoon iedere race mijn best om het maximale eruit te halen en dan ga ik weer naar huis. In het team weten ze mijn mening wel, maar je hoeft niet te gaan schelden of schreeuwen. Dat werkt alleen maar averechts."

