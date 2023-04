Angela Cullen deelt geheim Hamilton, Marko evalueert 55 miljoen-contract Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na de Grand Prix van Australië zijn we inmiddels aanbeland in de heuse 'lentestop' en dus krijgen we ook met enige regelmaat wat nieuwtjes door die van buiten de paddock zelf komen. Zo was het vandaag Dr. Helmut Marko die terugkeek op de beslissing om Max Verstappen destijds een contract ter waarde van 55 miljoen euro te geven en deelde Angela Cullen een geheime manier hoe we kunnen zien dat Lewis Hamilton 'in the zone zit'.

Twitter reageert op mogelijk aanvechten Massa wereldtitel 2008: "En 2021 dan?"

Lewis Hamilton heeft officieel zeven wereldtitels op zijn naam staan, maar de discussie is weer opgelaaid of dit wel juist is. Nu het schandaal rondom de wereldtitel van 2008 weer boven water is gehaald door Bernie Ecclestone en Felipe Massa, wordt er niet alleen gediscussieerd over de wereldtitel van 2021, maar ook over die van vijftien jaar geleden. Twitter reageert massaal op de controverse. Meer lezen? Klik hier!

Marko over contract van 55 miljoen dollar van Verstappen: "Beste beslissing ooit"

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen wist afgelopen zondag zege nummer 37 te pakken tijdens de Grand Prix van Australië. Het was de eerste overwinning voor Red Bull Racing sinds 2011 en Helmut Marko zag daarmee de bevestiging dat het megacontract van Verstappen meer dan terecht is. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen onthult Harley aan Piquet: "Naar de Hells Angels van Monaco"

In de documentaire 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion' deed Max Verstappen, in het zicht van de camera's van Viaplay, een onthulling aan vriending Kelly Piquet. Ze was duidelijk niet op de hoogte van het feit dat de regerend wereldkampioen een Harley (motor) heeft en hier niets mee doet. Meer lezen? Klik hier!

Dit zijn zeven mogelijke opvolgers wanneer Pérez vertrekt bij Red Bull Racing

Het zijn momenteel niet de meest zekere tijden voor Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan lijkt zich binnenskamers niet helemaal populair te maken binnen het team en het lijkt dan ook te rommelen tussen hem en Max Verstappen. Mocht het team niet verder met hem willen, wie zou hem dan het beste kunnen opvolgen? We zetten zeven opties op een rijtje. Meer lezen? Klik hier!

Angela Cullen onthult wanneer Hamilton 'in de zone zit': "Kijk naar zijn dansende handen"

Angela Cullen is inmiddels enkele weken vertrokken uit de Formule 1 en verdween dus aan de zijde van Lewis Hamilton. De Nieuw-Zeelandse blijft echter voorlopig de Formule 1 met een bovengemiddelde interesse volgen. Ze onthult nu wanneer fans kunnen zien wanneer de zevenvoudig wereldkampioen 'in de zone zit'. Meer lezen? Klik hier!