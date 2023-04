Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023 17:10

Het zijn momenteel niet de meest zekere tijden voor Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan lijkt zich binnenskamers niet helemaal populair te maken binnen het team en het lijkt dan ook te rommelen tussen hem en Max Verstappen. Mocht het team niet verder met hem willen, wie zou hem dan het beste kunnen opvolgen? We zetten zeven opties op een rijtje.

Nadat we eind vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Brazilië de eerste scheurtjes tussen Verstappen en Pérez zagen ontstaan binnen het team van Red Bull, lijkt die lijn in het nieuwe seizoen gestaag doorgezet te worden. De Mexicaan geeft met enige regelmaat aan voor het kampioenschap te willen strijden en na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leken beide Red Bull-coureurs even het masker te laten vallen toen er in de cooldown room weer enige sprake was van frustraties tegenover elkaar. Het lijkt er dan ook op dat het niet helemaal goed zit binnen het team en de kans dat Red Bull na 2024 [dan loopt het contract van Pérez af] op zoek gaat naar een nieuwe coureur lijkt alsmaar groter te worden. Mocht Pérez zich onmogelijk maken bij het team, is ook een eerder vertrek niet uitgesloten. Dat gaat de Oostenrijkers in dat geval wel een hoop geld kosten. Wie zouden na het tijdperk Pérez naast Verstappen in kunnen stappen? We zetten een aantal namen op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Laten we beginnen met misschien de meest voor de hand liggende optie: Yuki Tsunoda. De kleine Japanner gaat nu alweer even mee in de Formule 1 en is inmiddels begonnen aan zijn derde jaar bij het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri. Van alle 'talenten' binnen de Red Bull-jeugdopleiding, lijkt hij voorlopig de beste papieren te hebben. Inmiddels heeft Pierre Gasly - eerder misschien wel de gedoodverfde opvolger van Pérez - zijn biezen gepakt bij het team en dus is Tsunoda inmiddels gebombardeerd tot de leider in het team. Voorlopig maakt hij die status waar, want hij lijkt Nyck de Vries in de opening van het seizoen eenvoudig de baas te kunnen zijn.

De Japanse coureur lijkt sterk begonnen te zijn aan het nieuwe seizoen en ook teambaas Franz Tost gooide recent olie op het vuur. "Yuki heeft tot nu toe twee extreem sterke races gehad. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is niet zijn schuld dat we als team nog niet competitief zijn. Voor zover ik weet heeft Pérez een contract voor volgend jaar. Alles wat ik kan zeggen is dat Yuki op het goede spoor zit. Hij is op ieder vlak gegroeid, maar ik denk dat hij in 2024 weer voor AlphaTauri moet rijden. In 2025 is hij denk ik klaar voor Red Bull", zei de teambaas van het tweede Red Bull-team. In het kader van de recente ontwikkelingen rondom Pérez zijn die opmerkingen op zijn minst bijzonder te noemen.

Dan volgen we met de naam die misschien momenteel wel het meest genoemd wordt in verband met het stoeltje naast Verstappen: Daniel Ricciardo. De Australische coureur wist na een teleurstellende periode bij McLaren geen stoeltje te vinden bij een team waar hij oren naar had en dus besloot de goedlachse rijder om in ieder geval één jaartje er tussenuit te gaan. Hij vond echter onderdak bij zijn voormalige team, Red Bull. Daar fungeert hij momenteel als test- en reservecoureur, waarbij hij ook een belangrijke rol op het gebied van marketing vertolkt.

Hoewel Horner en consorten meermaals hebben aangegeven dat er geen plannen liggen om Ricciardo in de nabije toekomst naast Verstappen te plaatsen, is het simpelweg wel de eenvoudigste optie wanneer er afscheid genomen gaat worden van Pérez. De Australiër is natuurlijk al binnenboord binnen het team, kent door zijn ervaring de cultuur van Red Bull en kan daarnaast zeer goed door één deur met Verstappen. In de vorige periode waarin het tweetal samenwerkte was Verstappen nog opkomend en Ricciardo de eerste man. Nu zullen de rollen omgedraaid zijn en schikt Ricciardo zich ongetwijfeld in de rol van tweede man achter Verstappen gezien zijn recente geschiedenis.

De 23-jarige Lando Norris gaat inmiddels alweer enkele jaren mee bij het team van McLaren, maar hoewel de jonge Brit steevast tot de grootste talenten op de grid gerekend wordt, wist hij nog nooit een race op zijn naam te schrijven. Laat staan mee te strijden om het kampioenschap. Ook voor 2023 lijkt McLaren wederom geen sublieme auto te hebben ontwikkeld. Hoewel er langzaam maar zeker wel wat verbetering zichtbaar is bij het team uit Woking, lijkt het in ieder geval zeker dat Norris dit jaar opnieuw niet mee kan doen om de knikkers. Tijd om eens verder te kijken dan de oranje bolides?

Misschien zou een overstap naar Red Bull in dat geval een goede keuze zijn. Verstappen ziet Norris in ieder geval als zijn beste vriend op de grid. "Ik kan heel goed opschieten met Lando, want hij is gewoon zichzelf en normaal. Hij is mijn beste vriend op de grid", vertelde de Nederlander enkele weken geleden. Wat betreft vriendschap zouden de twee dus uitstekend bij elkaar passen. Norris zou dan echter ineens wel tweede viool moeten gaan spelen, wellicht niet de beste keuze voor iemand van zijn kwaliteiten. Hij zou dan echter wel kunnen doorgroeien binnen het team, mocht Verstappen na 2028 met pensioen gaan. Dat is echter nog wel een behoorlijke tijd weg.

Fernando Alonso lijkt voorlopig nog geen genoeg te krijgen van het racen in de Formule 1, al beginnen de jaren natuurlijk ook bij hem te tellen. Voorlopig valt daar echter weinig van te zien. De Spanjaard heeft dit seizoen eindelijk weer een competitieve wagen tot zijn beschikking nadat hij het jarenlang heeft moeten doen met bolides in de middenmoot. Dat de tweevoudig wereldkampioen nog altijd uitstekend kan sturen, bewijst hij door met die goede Aston Martin in de eerste drie races alle drie de keren op het podium te belanden. Alonso lijkt het nog lang niet verleerd.

Hij zal ongetwijfeld nu eerst kansen ruiken bij Aston Martin, maar mocht Alonso de komende anderhalf jaar wat minder worden en een stoeltje bij Red Bull aangeboden krijgen, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij die kans zou afslaan. Alonso en Verstappen kunnen uitstekend samen door één deur en de man uit Oviedo heeft al vaak genoeg aan te geven groot Verstappen-bewonderaar te zijn. Mocht het Alonso niet lukken om bij Aston Martin overwinning nummer 33 te pakken, is het geen gek idee om naar Red Bull over te stappen, waar hij ongetwijfeld die kans wél zal krijgen. Daarnaast kan hij met zijn schat aan ervaring fungeren als mentor van Verstappen én kan het tweetal bijvoorbeeld al plannen smeden om in de toekomst samen Le Mans te gaan racen. Alonso is misschien wel dé droomkandidaat naast Verstappen.

Liam Lawson

Misschien niet de eerste en meest sprankelende naam waar je aan denkt voor het tweede stoeltje bij Red Bull Racing, maar feit is wel dat Liam Lawson op dit moment de officiële testcoureur bij het team is. Wanneer Verstappen of Pérez dit seizoen onverhoopt verstek moeten laten gaan, is de Nieuw-Zeelander naar alle waarschijnlijkheid de man die het stuurtje voor dat weekend over zal nemen. Ook is hij de man die tijdens de vrije trainingen ingezet wordt in het kader van de rookietests.

Afgelopen seizoen werd hij derde in de eindstand van het Formule 2-kampioenschap. Na dat seizoen is de Nieuw-Zeelander van Europa naar Japan vertrokken om de Formule 2 om te ruilen voor de Super Formula. Daarmee bewandelt hij hetzelfde pad als Pierre Gasly. De Fransman won het GP2-kampioenschap in 2016 en ging het daaropvolgende seizoen naar Super Formula, omdat er voor hem nog geen plekje was bij Toro Rosso wat we nu kennen als AlphaTauri. In de Super Formula hoopt Lawson te laten zien wat hij waard is. Of hij écht goed genoeg is voor Red Bull, dat valt nog te bezien.

Dan nog twee namen in het kader van de longshots. Lewis Hamilton leek met name in de openingsfase van het seizoen al langzaam maar zeker uit te kijken naar een mogelijke andere uitdaging, mocht de Mercedes niet verbeteren. Het klinkt als een droom om Hamilton en Verstappen nog eenmaal in dezelfde wagen te zien zitten en te kijken wie écht de beste is, maar dan moet het principe van de eerste coureur overboord gegooid worden en kunnen we ongetwijfeld een hoop vuurwerk en oorlog binnen het team verwachten. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar waarschijnlijk denken Marko en Horner daar toch was anders over.

Ook Charles Leclerc zal langzaam maar zeker toch moedeloos worden van wat er allemaal bij Ferrari gebeurt. De leeftijdgenoot van Verstappen deed in 2022 goed mee om de titel, maar daarna is het met zijn team volledig omgedraaid. Hoewel Leclerc al meermaals aangaf in het rood wereldkampioen te willen worden, valt het niet uit te sluiten dat hij zijn buik er een keer van vol heeft, mocht het zo doorgaan. De Monegask en Verstappen kunnen goed door één deur, maar de vraag is of hij bereid is om met zijn snelheid tweede viool te spelen binnen Red Bull. Mocht hij de kans wel wagen en vrij spel krijgen van het team, wordt het wel ontzettend interessant om de gevechten tussen Leclerc en Verstappen te zien. Het tweetal bewees begin 2022 al meermaals om intens, hard, maar fair te kunnen racen. Klinkt als een droomkoppel.