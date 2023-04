Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 10:01

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen wist afgelopen zondag zege nummer 37 te pakken tijdens de Grand Prix van Australië. Het was de eerste overwinning voor Red Bull Racing sinds 2011 en Helmut Marko zag daarmee de bevestiging dat het megacontract van Verstappen meer dan terecht is.

De derde ronde van het wereldkampioenschap was een gebeurtenisvolle editie. Verstappen begon de race weliswaar op pole position, maar zag George Russell in de eerste bocht voorbijkomen. Even later was het Lewis Hamilton die zich liet gelden en ook dat plekje zag de titelhouder verloren gaan. Toch kon hij een paar ronden later orde op zaken stellen en ondanks de diverse onderbrekingen en een blokkerend bandje in bocht dertien, verging Verstappen relatief eenvoudig op weg naar de overwinning. Marko was bij Formule1.nl ook vol vertrouwen: "Als hij op kop ligt, weet je dat het goed komt."

'Heel belangrijk voor het team'

In 2023 gaat Verstappen op jacht naar zijn derde wereldtitel en inmiddels heeft hij met zijn tachtig podiumplekken Ayrton Senna geëvenaard. De 25-jarige coureur heeft een contract ter waarde van 55 miljoen dollar op zak en volgens Marko is de Nederlander dat dubbel en dwars waard: "Dat was één van de beste beslissingen die we hebben genomen om zo'n lang contract met hem te tekenen. Die stabiliteit is heel belangrijk voor het team en Max heeft nu ook zekerheid." Het contract van de tweevoudig kampioen loopt tot het einde van 2028 en het is de langste deal die een coureur heeft gesloten uit de geschiedenis van de sport.

'Dat zijn we van hem gewend'

Verstappen rijdt in 2023 berekend en vooral met het kampioenschap in zijn hoofd en Marko prijst die houding. "Max controleerde de race en maakte geen fouten. Maar dat zijn we van hem gewend. Als hij aan de leiding staat, weet je dat het goed komt", zo ziet hij. In het verleden verdedigde de Nederlander elke positie nog met hand en tand, maar inmiddels denkt hij aan de lange termijn. "Hij heeft het buitengewoon goed gedaan. In het begin was hij een beetje terughoudend, niet te agressief. Hij hield wat afstand en sloeg op het juiste moment toe", zo sluit Marko af over de beginfase van de race in Melbourne.