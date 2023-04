Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 15:59

Lewis Hamilton is van mening dat het nieuwe reglement niet al haar beloftes is nagekomen. De huidige generatie Formule 1-auto's gaan hun tweede jaar in en de Brit wijst bij MotorsportWeek naar de vuile lucht die verdwenen zou moeten zijn, maar geeft toe dat hij er nog altijd last van heeft.

Het nieuw geïntroduceerde reglement moest ervoor zorgen dat er meer actie op de baan kwam, mede dankzij de verdwijning van de vuile lucht achter de auto's. De vuile lucht zorgde ervoor dat coureurs elkaar lastig konden volgen en inhaalacties bleven daardoor uit. Inmiddels hebben de teams legale manieren gevonden om de aerodynamica op de auto's aan te passen en volgens de Brit zorgt dat ervoor dat er stukje bij beetje steeds weer meer vuile lucht aanwezig is.

Nog steeds aanwezig

Op de vraag of het reglement ervoor heeft gezorgd dat hij minder vuile lucht ervaart, reageert Hamilton: "Nee, het is hetzelfde als vroeger. Ik denk dat vorig jaar voor ons vrij slecht was met het stuiteren, omdat je de turbulentie en het stuiteren hebt. Terwijl we dit jaar geen last hebben van het stuiteren, dus we hebben minder problemen met het volgen van auto's." De Brit merkt echter wel verbeteringen, maar het gaat volgens hem niet ver genoeg: "Ik denk dat het nog steeds iets beter is dan de vorige generatie auto's. Maar het [reglement red.] heeft niet alles gebracht wat het zou brengen, dus hopelijk is dat met wat verbeteringen opgelost voor de toekomst."

'Niet veel veranderd'

Hamilton is overigens niet de eerste coureur die de terugkeer van de vuile lucht was opgevallen. Ook Carlos Sainz liet zich er eerder al over uit. Toch verwierp de technisch directeur van de sport (Pat Symonds) de opmerking van de Spanjaard, die dus nu bijval van de zevenvoudig kampioen krijgt. Daarnaast wijst Hamilton naar de data: "Onze statistieken over hoe dicht de auto's op elkaar volgen, lijken niet veel veranderd te zijn."