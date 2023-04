Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft officieel zeven wereldtitels op zijn naam staan, maar de discussie is weer opgelaaid of dit wel juist is. Nu het schandaal rondom de wereldtitel van 2008 weer boven water is gehaald door Bernie Ecclestone en Felipe Massa, wordt er niet alleen gediscussieerd over de wereldtitel van 2021, maar ook over die van vijftien jaar geleden. Twitter reageert massaal op de controverse.

Ecclestone deed ongeveer een maand geleden enkele choquerende uitspraken over het Formule 1-kampioenschap van 2008. De inmiddels 92-jarige miljardair had destijds nog de leiding over de sport en stelde recent dat zowel de FIA als de F1 in 2008 al op de hoogte waren van de - wat later bekend kwam te staan als de - Crashgate. Nelson Piquet Jr. crashte in 2008 opzettelijk tijdens de Grand Prix van Singapore, waarmee hij teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning hielp. Pas een jaar later onthulde Piquet - kort na zijn ontslag - dat hij inderdaad opdracht had gekregen om te crashen en dat er sprake was van matchfixing.

FIA en F1 waren in 2008 al op de hoogte van matchfixing

In de reglementen stond destijds echter dat na het uitreiken van de FIA-awards de uitslag van een kampioenschap niet meer kon worden teruggedraaid. Hamilton had in 2008 officieel gezien de titel gewonnen. Hij finishte met één punt voor Felipe Massa. Omdat Piquet pas een jaar later onthulde dat de race gemanipuleerd was, was het te laat om de stand in het WK nog aan te passen. Maar dat is waar de schoen wringt. Ecclestone heeft namelijk onthuld dat hij, de Formule 1 én de FIA al in 2008 op de hoogte waren van de manipulatie, maar bewust niet ingrepen om "de sport te beschermen en behoeden voor een enorme schandaal." Met de kennis van nu, overweegt Massa - die in 2008 tweede werd op één punt - juridische stappen te ondernemen en de wereldtitel op zijn naam te krijgen.

Twitter discussieert over wereldtitels Hamilton, Massa én Verstappen

Op Twitter wordt er momenteel flink gediscussieerd over wie nu de rechtmatige kampioen is van 2008: Hamilton of Massa? Vanzelfsprekend kan men het niet laten hier ook de wereldtitel van 2021 onbesproken te laten. Want mocht de FIA nu alsnog de uitslag van 2008 terugdraaien wegens manipulatie, dan zouden ze dat in de ogen van velen ook moeten doen met 2021. Dat zou dan betekenen dat Hamilton zijn titel uit 2008 verliest, maar die van 2021 daarvoor terugkrijgt. In dat geval blijft hij 'gewoon' staan op zeven wereldtitels. De meningen hierover lopen echter flink uiteen en hieronder hebben wij een greep uit de reacties op een rij gezet.

I've always had him as 2008 champion. That's one reason I have no issue with 2021 champion. Things have a habit of balancing out in life. — Nick Swift (@nicholasswift) April 4, 2023

Could say the same about the last race of 2021! — Guy Johnson (@metaxaman1962) April 5, 2023

Where was the similar park for 2021. The far biggest injustice? — Marc Sporfan (@marcsporfanilo) April 4, 2023

You are going to have to ask the same thing in a few years, whether Max's first Formula One title was legal, after 15 years of asking this question. — COIN DRIP (@coindriip) April 5, 2023

No because it wasn't just that race that affected the outcome of the championship.... His non finishes/errors did too. Besides if we're applying that logic then Hamilton should be 2021 champion... — Neil Damms (@N_Damms) April 4, 2023

Is Sir @LewisHamilton Hamilton 2007's 2021's rightful @F1 Champion. There I reset the question — Mino Taur (@Mino_tauri) April 5, 2023

Honestly give Massa 08 and Lewis 21 in fact let's go back through the whole of F1 and make it all fair, but we're gonna have to write the whole sport off — Matjestic🤷🏻‍♂️ (@matsparkle) April 4, 2023

Does this mean Hamilton wins the 2021 championship — Matt S (@mjstac1) April 5, 2023

Fixed results should never stand. Void Singapore 08 and Abu Dhabi 21 — JD (@ASURA_IIXV) April 4, 2023

Even though Hamilton is a deserving 2008 champion

Massa will always be a champion in my eyes — Generalsalert (@Generalsalert) April 4, 2023

Sure make that happen. Also then give 2021 to Lewis for the steal by Masi and 2022 to Leclerc for cost cap beach by Redbull. — Mr. Singhania (@singhaniatweets) April 4, 2023