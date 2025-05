Volgens Max Verstappen heeft het idee van de FIA om een verplichte tweestopper in Monaco in te voeren weinig opgeleverd. De internationale autosportbond wilde de amusementswaarde verhogen, maar dat pakte anders uit.

Het team van Racing Bulls zag nog wel een tactisch voordeel in de verplichte tweestopper. Zo werd Liam Lawson opgeofferd en moest hij het tempo verlagen, zodat Isack Hadjar een ‘gratis’ pitstop kon maken. Williams had dit uiteindelijk ook door en paste dezelfde tactiek toe. Verstappen stelde zijn tweede pitstop zo lang mogelijk uit, in de hoop op een safety car of rode vlag, maar die bleef uit. De Nederlander eindigde als vierde.

Racen in Monaco is onmogelijk

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat hij het goed vindt dat de FIA iets heeft geprobeerd, maar dat dit duidelijk niet de oplossing is. "Natuurlijk snap ik het, maar ik denk niet dat het gewerkt heeft. Je kunt hier toch niet racen, dus het maakt niet uit wat je doet," opende hij. "Eén stop, tien stops... Zelfs aan het einde lag ik aan de leiding, maar mijn banden waren helemaal op, en dan kun je nog steeds niet inhalen. Ik denk dat je tegenwoordig met een Formule 1-auto hier nog makkelijker een Formule 2-auto kunt inhalen."

Grand Prix Monaco in stijl van Mario Kart?

Daarnaast heeft de wereldkampioen nog een ludiek voorstel om de race écht spannender te maken. "We waren bijna Mario Kart aan het doen. Dan moeten we onderdelen op de auto monteren. Misschien kun je met bananen gooien. Ja, ik weet het niet. Gladde ondergrond", grapte hij.

